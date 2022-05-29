原标题：这座电站110岁了，今天仍在发电

新华社昆明5月28日电（记者浦超）5月28日，昆明滇池下游螳螂川上的石龙坝水电站迎来110岁生日。作为中国大陆第一座水电站，石龙坝水电站历经风雨沧桑，今天仍在发电。

走进石龙坝水电站，古色古香的四合院、高耸入云的苍翠松柏、斑驳的青砖黛瓦，无不透出历史沧桑。厂房内，1912年投产的第一台发电机组，“嗡嗡”的轰鸣声仍然铿锵有力。

20世纪初，云南爱国人士怀抱“实业救国”梦想，倡议中国人自己建电站。1910年8月21日，石龙坝水电站开工。来自全国多地的1000多名工匠涌到石龙坝，克服重重困难，成为中国水电开发的“拓荒者”。

1912年5月28日，石龙坝水电站投产发电。这一天，昆明的夜空第一次被电灯点亮。

“这座电站开辟了中国利用清洁水电能源的先河，在各个时期都做出了非凡贡献。”石龙坝发电厂党总支书记、总经理普钢介绍，电站在保障工业生产、居民用电等的同时，还肩负着调节滇池水位、防洪抗旱和农业灌溉等使命。

石龙坝水电站先后经过7次扩建，目前共有4台机组，总装机容量7360千瓦。

110年来，这座电站累计发电量超过10亿千瓦时。如今，发电数据还在不断刷新。

近年来，石龙坝水电站入选“国家工业遗产”，获评“全国重点文物保护单位”，成为传承红色基因的打卡地，2019年以来共接待游客3.6万多人次。

(责编：罗知之、杨迪)