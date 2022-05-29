钟爽

原标题：应对人口老龄化，个人养老金制度该如何发挥效用？

中国官方近日发布了《关于推动个人养老金发展的意见》(下称《意见》)，旨在设立允许全部居民参与的个人养老金产品，投向银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等产品。

自《意见》发布以来，个人养老金制度成为一个热门话题，但个人养老金制度与社保、商业养老保险有何区别？为何要在社保之外推行这一制度？在中国人口老龄化加深的形势下，大力发展个人养老金制度将发挥什么样的作用？

由中国老年学和老年医学学会老龄金融分会联合清华大学医院管理研究院、北京大学汇丰金融研究院、深圳市资产管理学会及腾讯财经举办的“个人养老金制度的意义与挑战”的专题研讨会近日在线上举行，多位专家就个人养老金制度的意义与挑战这一话题展开了深入对话。中国老年学和老年医学学会老龄金融分会秘书长周岭认为，在这个机遇与挑战并存的时期，大力发展个人养老金制度或能为中国人口老龄化面临的问题带来破局。

中国老年学和老年医学学会副会长、北京大学汇丰金融研究院执行院长巴曙松认为，推出个人养老金制度是完善三支柱养老保险的关键。

“从国家层面来讲，尤其是在老龄化加速推进的当下，从个人角度来说，个人养老金制度涉及到每个人的实际利益，与发达经济体相比，中国的人口老龄化速度更快，这既是中国经济社会快速稳固发展，中国人生活质量大幅度提升的成果。”巴曙松称，因此，推出个人养老金制度是完善三支柱养老保险的关键。

在中国，个人养老金制度还算是“新生儿”，应如何保证其“健康成长”？中国老年学和老年医学学会老龄金融分会常务副主任杨燕绥表示，从公平性角度来看，养老金制度的公平性需要广覆盖，待遇差距小。中国是全世界最大的养老金计划这一广覆盖已经达成。但是基本养老金差异依旧存在，如双轨制等是亟待解决的问题。

其次，效率性体现在随着人口老龄化的进展方面，随着中国大数据进入初级阶段、深度阶段，高级阶段，养老金制度需要逐渐完善。持续性要看筹资能力、支付能力及收支能否长期平衡。

腾讯理财通相关负责人则对中新财经说，养老是关系社会福祉的一件大事，我们有很强的意愿也有能力在中国养老第三支柱建设中发挥积极作用。在中国境内参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以参加个人养老金计划。截至今年3月底，两类基本养老保险参保人数达10.3亿人。可以说，个人养老金计划将是一个“全民计划”。

该负责人称，具备广泛用户基础的互联网理财平台，在相关账户的开立与指定、缴存与投资、投资者教育等方面都可以发挥积极作用。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员蒋昭昆表示，个人养老金制度最大的吸引力在于税收优惠，其本身是政府补贴的同时，也是一种长期储蓄激励机制。

此外，除了税收优惠和长期储蓄，通过个人养老金账户购买的产品经过了严格筛选，通过监管部门，包括金融机构、行业的把关，具有收益曲线相对平滑的特点。“因此，相对完善的把关与税收优惠都保障了个人养老金制度的吸引力。”蒋昭昆说。(完)

(责编：罗知之、杨迪)