人民网北京5月30日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，截至5月28日，全国已收获冬小麦面积3798万亩，日机收面积678万亩，四川麦收进入尾声，湖北进度过八成，河南、安徽进入集中收获期、进度过一成，江苏、陕西、山西等省陆续开镰，标志着全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。

5月27日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议。会议强调，要深刻领会今年粮食稳产增产对于稳物价、稳预期、稳大局的特殊重要意义，切实抓好“三夏”生产各项工作，全力保障夏粮机收正常开展，夺取夏粮丰收，抓紧抓实夏种夏管，夯实全年粮食丰收基础，为保供稳价防通胀、稳住经济大盘提供有力支撑。

截至目前，各地已开设农机转运绿色通道2600余条，在跨区转移沿线设置机收接待服务站、机具集中停靠点2500多个，积极提供“送检下田”“送油到村”服务，最大限度为机手提供通行、防疫、生活便利，确保联合收割机和机手作业畅通。农业农村部推动河南等8个小麦主产省签订了《黄淮海地区农机应急抢收抢种作业互助合作协议》，各地已组建5400多个应急抢收队，确保有效应对疫情管控、阴雨灾害天气可能导致的麦收困难。各省市县已公布小麦机收保障热线电话900多个，麦收期间将24小时专班值守，以最快的速度帮助机手和农户解决问题。农业农村部即日起派出9个小麦机收专项指导工作组，陆续下沉河南、安徽、江苏等省麦收一线，密切跟踪机收队伍行程，指导地方落实优化保障服务措施，确保每块农田麦熟有机收、收在适收期。

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