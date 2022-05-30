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数字教材应“凡编必审” 首批中小学数字教材国家标准发布

2022年05月30日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局（标准委）发布《数字教材 中小学数字教材出版基本流程》《数字教材 中小学数字教材元数据》《数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法》3项国家标准，规定了中小学数字教材出版活动的基本流程，对中小学数字教材提出了质量要求，给出了检测流程和检测方法，并提出了能够兼容教育领域和出版领域的整体方案。三项标准将从2022年11月1日起正式实施。

按照新标准的要求，数字教材中单一视频的时长有“限制”，小学阶段不超20分钟，中学阶段不超25分钟。且数字教材应“凡编必审”，比一般网络出版物有着更高的出版质量要求。

图片来源：市场监管总局官方微信

(责编：杨曦、吕骞)

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