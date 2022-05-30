原标题：邮储银行开展2022年度“金融科技活动周”

按照中国人民银行统一部署，从5月21日至28日，中国邮政储蓄银行组织开展以“走进科技 你我同行”为主题的“金融科技活动周”活动。

活动期间，邮储银行紧扣主题，采用“线上+线下”的方式，对《中华人民共和国科技进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》以及国家科技规划和政策等进行宣传，并向公众展示了邮储银行线上贷款、手机银行7.0、开放式缴费平台、数字人民币服务、新一代个人业务核心系统等各类金融创新成果，让广大公众体验到金融科技带来的智能、贴心、便捷金融服务。

在宣传形式上，邮储银行各分行充分发挥遍布城乡的网络优势，通过营业网点LED和多媒体电视展示、向客户发放宣传折页以及利用微视频、长图宣传等方式，普及存款保险、手机银行运用、个人信息保护、防范支付风险、防范非法集资以及电信网络诈骗等金融知识。同时，部分分行还邀请客户走进智慧网点，体验基于人工智能、大数据、5G等新技术的各种金融科技创新产品和服务。

本次“金融科技活动周”，有效提升了社会大众对金融科技的认识和金融风险防范意识，营造了金融科技普惠民众、理解和支持科技创新的良好氛围。未来，邮储银行将继续以科技创新驱动高质量发展，为客户提供智慧、便捷、安全的金融服务，同时加强金融科技知识普及，促进金融科技创新成果惠及更多民众。

(责编：董童、李源)