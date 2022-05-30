高云才、王浩、常钦

春争日,夏争时。粮食生产一刻也不能放松。

江西省安福县洋溪镇塘里村的高标准农田里春播早稻返青，长势良好。“种好更要管好，让粒粒优质稻种长成丰收粮！”种粮大户肖泉今年用上了植保无人机进行飞防作业。如今这块稻田里，犁地、插秧、施肥等流程全都机械化作业，生产更加高效便捷。

黑土地进入水稻插秧旺季。吉林省东丰县东丰镇横道村稻田间，插秧机在来回穿梭，一株株秧苗从秧盘上滑落，整齐地栽插到田里。“插秧有了新技术，插秧效率高、秧苗成活率高，一举两得！”春播大忙，村民王海波从容应对，满面笑容。

从南到北，全国春播扎实有序推进，为夺取全年粮食丰收打牢坚实基础。据农业农村部农情调度，今年春播粮食面积约9.4亿亩，比上年略有增加。截至5月26日，全国春播粮食过九成、东北地区九成半，进度同比略快。其中春玉米播种基本结束，大豆九成半，中稻栽插七成半。

推进耕地保护和地力提升，“饭碗田”稳产又高产

布田布小满，插秧日比日。今年春播,是耕地质量提升、夯实粮食产能基础的春播。

今年下达中央补助资金近1096亿元，继续支持各地加强高标准农田建设。各地区突出抓好耕地保护和地力提升，多措并举提升粮食产能。

——高标准农田建设提速，更多农田变良田。

一边备战麦收,一边管好玉米。河南省渑池县天池镇东杨村党支部书记古保民说：“农田建设高质量，小麦长在项目区，丰收妥妥的！”古保民掰着手指算起账来，农田道路建设提速，有的村民种上了春玉米，选择是适合机收的高产稳产玉米品种。麦收到手后，腾出来的地块播种高产玉米品种，这小麦和玉米加在一起，一年两季，平均算下来，每亩能赚2000多元。“比起以前‘看天吃饭’，旱能浇、涝能排，俺们种粮收入翻了一番。”

渑池县地处豫西丘陵地区，2019年以来，县里深入推进高标准农田建设，突出抓好耕地地力提升、田间道路和高效节水灌溉，建成高标准农田4.4万亩。项目区年可新增供水能力476万方，增产效益2097万元，项目区抗御自然灾害的能力不断增强。

到今年底，我国将确保全国累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。“十四五”期间，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程，到2025年累计建成10.75亿亩高标准农田。

——黑土地保护工程深入推进，黑土地更有劲了。

夏日里，黑土地上水稻秧苗整齐挺立。“保护性耕作以来，改良土壤有机质，促进微生物繁殖，黑土地又肥又松，你瞧，刚插上的秧苗长得多壮实！”黑龙江北大荒前哨农场螯蟹稻养示范户苏艳玲，今年种了83亩蟹稻和220亩普通水田，全部施用有机肥，1吨能比传统化肥节省1000元左右。

前哨农场农业发展部总经理吕鑫雷介绍，农场大力推广应用侧深施肥、蟹稻共作等耕作技术，通过保护性耕作，辖区土壤有机质的含量由从原来的2.94%提升到现在的3.35%。“黑土地更有劲，产量和品质都比过去提高了。”苏艳玲说。

在东北地区，今年继续深入实施黑土地保护性耕作8000万亩，推动秸秆覆盖免少耕播种机械化技术应用提质扩面，进一步培肥地力，持续促进粮食稳产丰产。继续推广秸秆还田、施用有机肥与深翻整地为主的综合技术模式，治理黑土地“薄、瘦、硬”等问题。“十四五”期间完成1亿亩黑土地保护利用任务，黑土耕地质量明显提升，土壤有机质含量平均提高10%以上。

扎牢米袋子，装满“油瓶子”，结构调整实打实

土旺种小苗，小满种糜谷。今年春播，是扎实推进农业供给侧结构性改革、提高农业综合效益和竞争力的春播。

按照今年中央一号文件部署，今年要实打实调整农业结构，扩大大豆和油料生产。2022年中央一号文件指出，大力实施大豆和油料产能提升工程。

——支持政策给力，复合种植增效益。

“玉米不减产，多收一季豆”，山东省东营市牛庄镇金丰家庭农场大豆玉米带状复合种植春播现场，机械轰鸣而过，颗粒饱满的“齐黄34号”大豆种子深耕翻压入土。“复合种植有了专用播种机，种肥同播，实时调整播种深度，一天可以播种260多亩地，效率、效益提升一大截儿！”牛庄镇金丰农场负责人庞增华很是得劲。

今年，金丰农场腾空了4850亩土地开展大豆玉米复合种植。“豆种由镇政府统一采购，全额补贴，种植面积达到30亩以上的，每亩地还能拿到300元补贴！”庞增华说，农场选择的是株型紧凑类的玉米，采用4：2种植模式，在玉米不减产的情况下，每亩能多收一季大豆。“算下来，预计每亩地能比原来增收近500元。”

今年，各地及时将扩种大豆任务分解到市县、落到具体的田头地块，多途径增加大豆面积。大豆玉米带状复合种植，今年将支持西北、黄淮海、西南和长江中下游地区新增1500万亩以上。

——克服疫情影响，服务保障到位。

一手抓好疫情防控，一手保农资供应链，西北大田春播倒岔种植增油料。

“一年麦子一年油，日子就有好盼头。去年种小麦，今年倒岔种油菜，效益高、好管理，结构调整有赚头！”新疆生产建设兵团第九师职工张建设今年流转了130亩土地种植油菜，这两天忙着在地里对刚出苗的春油菜促弱转壮、除草、病虫防控。

今年，九师各团场扎实推进种植结构调整，做好油菜、油葵等作物种植，油料作物已播4.75万亩，较去年同期增加2.08万亩。其中，油料作物食葵播种面积达3.24 万亩，快于去年同期播种进度。

把疫情防控放在突出位置，不误农时，赣南大地油菜迎来丰收。江西省遂川县新江乡横石村农户吴奕银正在给刚收完的油菜整地：“种120亩油菜，亩产300斤籽，毛收入10多万元。原来打算倒茬全部种水稻，因为油料价格好，也准备腾出一些地块种花生。”

种好油菜，增收有谱，增油料成为农民的新选择。新江乡是遂川县的“稻油轮作”项目的试点之一，江西省财政为每亩油菜配套150元资金支持，补贴肥料、统防统治。“油菜田飞防由县农技中心统一安排，开展菌核病、油菜蚜虫防治，省人工、降成本、效果好。”吴奕银说。

油菜是我国第一大油料作物，长江流域利用冬闲田积极扩种油菜，调优品种结构，为丰收铺垫好成色。目前，夏收油菜籽收获已接近尾声，产量增加趋势明显。

绿色春播成为主旋律，迸发粮食生产新动能

小满雨，肥米谷。今年春播，是转变发展方式、擦亮粮食生产底色的春播。

从南到北，统防统治、测土配方、节水灌溉、立体种养等一大批新技术新模式广泛推广。今年，农业农村部今年继续深入推进农业投入品减量化，加强畜禽粪污资源化利用。建设国家农业绿色发展先行区，释放农业农村发展新动能。

——生产向绿，节水节肥又增效。

整地、翻耕、起垄，农机驰骋，良种播撒。“趁着天气好、墒情足，春玉米全部播种。”山东省平度市明村镇小张戈庄村种植大户陶兴亮忙得带劲儿，“用上水肥一体化技术，1人能管100多亩地，一茬庄稼少用40斤化肥，产量稳定在1500多斤。”

“收获小龙虾，压茬栽中稻，一田双收，生态种养，化肥少用了一半。”安徽省天长市恵德家庭农场负责人卞惠德说。

绿色生产技术落地广袤田野。目前，我国化肥和农药使用量连续5年负增长，三大粮食作物化肥农药利用率超过40%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到46%，“十四五”期间新增高效节水灌溉面积6000万亩。

——品质向优，循环农业蓬勃发展。

“一水两用，清水养鱼，鱼吃稻虫，鱼粪肥田，稻香鱼、有机稻都能卖上好价钱。”江西省安福县新通养殖家庭农场负责人刘新益说，“我拿到了有机产品认证，每亩收益3500多元。”绿色兴农，绿色兴粮，安福县今年绿色水稻种植面积将突破17万亩。

层层梯田，如弯月环抱山腰，一株株青翠的秧苗下田。“山泉水灌田，牛粪还田，太阳灯除虫，我们种的高山冷水稻，纯天然绿色，每斤卖到10多元。”在湖北省秭归县沙镇溪镇长春村，种粮大户梅朝辉忙着插栽中稻。

在中央财政支持下，农业农村部继续实施绿色高质高效行动，选取300多个重点县，集成推广高产高效、资源节约、生态环保的技术模式，增加绿色优质农产品供给。今年一季度，全国农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志产品数量累计达到6.2万个。

当前，正是春播的关键时期，也是粮食生产最吃劲的时候。力争打好夏粮丰收首仗，奋力夺取早稻丰收，千方百计夺取秋粮丰收，让我们都撸起袖子加油干！

(责编：王仁宏、初梓瑞)