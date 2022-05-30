人民网北京5月30日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，截至28日，全国已收获冬小麦面积3798万亩，日机收面积678万亩。全国“三夏”大规模小麦机收全面展开，多个主产区呈现丰收和增产趋势。

最新小麦机收进度显示，全国已收获冬小麦面积近3800万亩。四川麦收进入尾声；湖北进度过八成；河南、安徽进度过一成；江苏、陕西、山西等省陆续开镰。

在素有“豫北粮仓”之称的河南省安阳市滑县，麦田里一片繁忙景象。“去年小麦播种以来，农技专家经常现场指导，加强了谷雨时节的水肥管理，我家的小麦长势很好，今年肯定又是丰收年。”种粮大户王付强告诉说，在农技专家的跟踪指导下，他的1000亩三类苗小麦田成功转化升级为二类苗小麦田，转化升级率达90%。

“针对冬小麦播期整体比往年推迟这一特殊情况，滑县积极开展‘科技壮苗’和‘百名农技人员包千村’行动，有效促进了小麦苗情转化升级。”当地农业农村部门负责人表示。

受去年罕见秋汛影响，河南、河北、山东、山西、陕西五省有1.1亿亩晚播麦，冬前苗情为近十年来最差。中央投入60亿元促进夏粮稳产丰收，各级农业农村部门持续推进增产技术措施落地落细，夏粮长势好于预期。截至目前，农业农村部已派出9个小麦机收专项指导工作组，陆续下沉河南、安徽、江苏等省的麦收一线，密切跟踪机收队伍行程，指导地方落实优化保障服务措施，确保每块农田麦熟有机收、收在适收期。

农机安排是保障夏收顺利的关键。当前，全国“三夏”收割机收率达到97%以上。目前，各地已开设农机转运绿色通道2600余条，在跨区转移沿线设置机收接待服务站、机具集中停靠点2500多个，并积极提供“送检下田”“送油到村”服务，最大限度为机手提供通行、防疫、生活便利，确保联合收割机和机手作业畅通。

“今年全国可用于‘三夏’麦收作业的联合收割机超过65万台，相关部门全力保障小麦机收顺利开展，实现丰收到手，颗粒归仓。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说。

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