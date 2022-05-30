塔吊挥舞着巨臂，工程车辆来往穿梭，机械设备隆隆作响……一番忙碌的景象出现在北京亦庄京广协同创新产业园项目现场。据了解，该项目建成后将成为京津冀和粤港澳大湾区智能制造领域的协同创新港、技术孵化器、产业聚集区。

“贷款资金极大保障了项目按期推进。”据该项目负责人介绍，为更好地促进项目建设、提供有力的金融保障，在北京经开区商务金融局的推动下，农行北京经开区分行为该项目审批贷款6.36亿元。近期，分行已发放了共计344万元的项目首笔贷款。

农行北京经开区分行相关负责人介绍，项打破了土地要素供给瓶颈制约，对改革政策先行探索，成为“先租后让”政策的试点项目。政策先行先试过程中，由于“先租后让”用地项目在5年租赁期间无法拿到不动产权证，因此在该政策试行期间无法办理抵押。为保障项目运行，农行北京经开区分行采取了在租赁期间信用方式追加母公司阶段性保证担保方式，在土地出让期间项目抵押方式的创新型担保方案，保证了项目在按时放款的同时风险切实可控。

据悉，银行在审批传统项目时，一般按照项目运营期和土地产权年限孰低原则设置贷款期限，而套用到审批“先租后让”用地项目时，贷款期限将不会大于5年。“这会极大增加企业的还款压力，与经开区降低企业成本，优化营商环境的初衷不符。”该负责人说。为此，该分行向总分行申报了亦庄新城差异化政策，创新了项目贷款期限的审批方法，合并租赁期和土地出让期通盘考量，设置了符合项目公司期望的贷款期限，极大降低了企业还款压力，利于企业将主要资金投入到研发生产中。后续，还将有多笔贷款陆续进账。在资金的支撑下，当前，该项目正在加速推进，已经进入到主体施工建设，将于2023年上半年竣工并投入使用。

“‘先租后让’贷款方案的推出是经开区金融领域‘两区’建设的又一创新举措，在全市起到示范引领作用，更是我们对重点项目做好‘金融管家’的具体体现。”北京经开区商务金融局相关负责人表示，下一步，商务金融局将持续引导更多区内金融机构强化区域资源倾斜，重点打造具有创新意识的专业金融团队，加强政策研究，推动区内金融机构创新金融产品、提供优质金融服务。在授权上提升差异化水平，在重大项目建设、城市更新、产业金融、投贷联动、个人金融等方面创新金融产品，为“两区”建设提供全覆盖的金融支持。这既是农行总分行系统内主动对经开区分行升格后的政策倾斜，更是经开区加快推动金融领域“两区”建设的重大融资创新。

(责编：董童、李源)