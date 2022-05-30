人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月30日，中国工程院第十六次院士大会在京召开。中国工程院党组书记、院长李晓红代表主席团作报告时表示，不断推进工程院各项事业，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

李晓红回顾了四年的工作成就，四年来，中国工程院全面加强党的政治建设，团结带领广大院士推动国家工程科技创新发展，在科技抗疫、科技扶贫、深化院士制度改革、国家高端智库建设、国际交流与合作等方面取得了丰硕成果，积累了丰富的经验。

李晓红指出，中国工程院自觉将自身发展与时代需要、历史进程深度结合，坚持严把入口关、担当天命、守正扬清、接续创新、顶天立地，着眼大格局、构建大框架，聚焦主责主业、强化担当作为，夯实了工程院创新发展的“四梁八柱”，开创了各项事业发展新局面。

李晓红表示，工程院将深刻把握我国科技事业所面临的国内外新形势新要求，把握“两个大局”，胸怀“国之大者”，保持强烈的忧患意识，切实增强紧迫感和责任感，综合研判面临的机遇与挑战，团结带领广大院士全面推进国家高端智库建设、深化院士制度改革，深入发挥学术引领作用、关键核心技术攻关作用、创新人才培养作用，一棒接着一棒跑，将工程院各项事业不断推向前进，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

会议同时举行了第十四届光华工程科技奖颁奖仪式，朱高峰院士荣获光华工程科技成就奖，王玉明、吴伟仁等39位专家荣获光华工程科技奖。

受新冠肺炎疫情影响，本次院士大会的开幕式在北京设主会场，同时在上海、江苏、浙江、湖北等27个省（自治区、直辖市）及大连、青岛、深圳3个计划单列市设30个分会场。

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