人民网北京5月30日电 （记者余璐）近日，全国多地同时出现暴雨高温等多种天气形势，引人关注。造成复杂天气形势的成因为何，是否异常，应重点关注哪些地区，如何有效应对？为此，人民网记者采访了中央气象台首席预报员陈涛。

今年以来首次出现六个预警同时生效情况

陈涛表示，目前全国天气形势较为复杂，其中降雨主要集中在新疆西部、贵州至长江中下游及东北地区等三个区域；高温天气区域范围在华北南部、黄淮等地；大雾出现在黄海大部海域。

“根据灾害性天气预报趋势及不利影响，中央气象台近期发布了大雾黄色预警、高温黄色预警、暴雨蓝色预警、强对流天气蓝色预警、橙色山洪灾害气象预警和地质灾害气象风险预警，这也是中央气象台今年以来首次出现六个预警同时生效的情况，的确比较少见。”陈涛说。

与往年相比 此次北方高温和南方降雨情况并不算异常

此轮南方降雨过程形成原因是什么？陈涛介绍，主要受南下冷空气与副热带高压外围偏南暖湿气流交汇影响，冷暖空气“碰撞”有利于水汽抬升成云致雨；东北地区降雨、对流与东北冷涡相关；新疆南疆西部地区的强降雨则与中亚低涡天气系统持续影响密切相关。

北方高温天气产生的原因，从天气尺度上看主要是华北、黄淮地区受高空西北下沉气流控制，天空晴朗少云，午后日照辐射强导致白天近地面气温快速升温；此外，河南南部、河北西南部等地处于太行山背风坡一带，焚风效应明显，也会加剧气温上升趋势。

跟以往相比，目前北方高温和南方降雨的情况是否异常？陈涛谈到，与往年相比，北方高温和南方降雨的情况并不算异常。以华北高温极端值为例，5月中下旬高温极端值可以达到42℃以上，但从目前情况来看，极端高温值不明显。另外北方地区过去一段时间有弱冷空气活动，导致高温天气持续时间也不够长，表现为阶段性高温特征，尚未达到持续性异常的特征。

“南方受近期多次降水过程影响，降水量整体较常年同期偏多，但大部地区降水分布尚在正常天气气候特征范围内，从日雨量、多日累积雨量看极端性特征并不明显。”陈涛补充说。

南方地区未来一周降水仍然较多 应做好雷电防护措施

据预测，南方降雨将在31日短暂停歇，6月1日起又将重新增强发展。北方高温天气在5月30日有所缓解，但6月上旬高温天气又将有所发展。东北地区和新疆南疆西部地区降雨时段主要在5月29日至30日。

陈涛提醒，南方地区未来一周降水仍然较多，土壤饱和度高，局地地质灾害、山洪灾害气象风险等级高，要警惕降水次生灾害的发生，城市需要短时强降水引起的内涝风险；山区需要警惕山洪、滑坡、泥石流等灾害风险，做好应对准备。目前新疆地区的降水过程具有一定极端性特征，单日、累计降水量或超过历史同期极值，山洪、泥石流灾害气象风险较大，要做好风险应对准备。

此外，现在已经到了雷电高发季节，还要做好雷电防护措施，雷雨天气时不要停留在高楼平台，在户外要远离建筑物外露的导电设备，不要在大树下躲避雷雨。对于大雾影响地区，机场、高速公路、轮渡码头要采取相应措施，保障交通安全。

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