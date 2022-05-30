工信部：1-4月份我国规上互联网企业业务收入达4437亿元 同比增长2.7%
人民网北京5月30日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，今年1-4月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称“互联网企业”）完成业务收入4437亿元，同比增长2.7%，增速较一季度提高1.3个百分点。
互联网业务收入累计增长情况（%）。图片来源：运行监测协调局
数据显示，1-4月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7.0%，增速较一季度提高2.6个百分点。实现利润总额321.4亿元，同比下降25.4%，降幅较一季度扩大15.1个百分点。研发经费加快增长。1-4月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费250.9亿元，同比增长10.4%，增速较一季度提高2个百分点。
分领域来看，1-4月份，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比增长8.2%，增速较一季度提高1.1个百分点，高于全行业整体增速5.5个百分点。生活服务领域企业收入降幅扩大。1-4月份，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、出游旅行、金融服务、汽车、房屋住宅等）业务收入同比下降20.2%，降幅较一季度扩大2.8个百分点。互联网数据服务企业高速发展。1-4月份，互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入423.1亿元，同比增长30.4%，高于全行业整体增速27.7个百分点。
分地区来看，数据显示，东部地区互联网业务收入平稳增长，东北地区增势突出。1-4月份，东部地区完成互联网业务收入4021亿元，同比增长2.5%，增速较一季度提高0.2个百分点，占全国互联网业务收入的比重为90.6%。中部地区完成互联网业务收入155.8亿元，同比下降13.5%，降幅较一季度收窄3.5个百分点。西部地区完成互联网业务收入239.8亿元，同比增长19.4%，增速较一季度提高17.3个百分点。东北地区完成互联网业务收入19.6亿元，同比增长26.4%，增速较一季度提高34.1个百分点。
从主要大省发展态势分化。1-4月份，互联网业务累计收入居前5名的北京(增长11.9%)、上海(增长7.4%)、广东(增长0.3%)、浙江(下降5.0%)和天津(下降36.0%)共完成业务收入3768亿元，同比增长3.0%，占全国比重达84.9%。全国互联网业务收入增速实现正增长的省市有17个，较一季度减少2个，其中湖北、西藏、辽宁增速超过50%，天津、海南、河南降幅超30%。
此外，截至4月末，我国国内市场上监测到的APP数量为231万款，4月当月净增1万款。移动应用开发者数量达103.3万个，4月当月净增1.8万个；第三方应用商店在架应用累计下载量达21164亿次，4月当月净增468亿次。
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