财政部：前4月全国共销售彩票1173.17亿元 同比增长3.2%
2022年05月30日14:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部30日公布数据显示，前4月全国共销售彩票1173.17亿元，同比增长3.2%。其中，福利彩票机构销售486.41亿元，同比增长7.7%；体育彩票机构销售686.76亿元，同比增长0.3%。
4月份，全国共销售彩票310.72亿元，同比增长6.8%。其中，福利彩票机构销售119.70亿元，同比增长7.2%；体育彩票机构销售191.02亿元，同比增长6.5%。
从分地区彩票销售情况看，4月份，与上年同期相比，除辽宁、吉林、黑龙江、上海、河南和青海外，其余省份销量均有所增长。1-4月累计，与上年同期相比，全国共有21个省份彩票销量出现增长，其中，广东、新疆、浙江和四川增加额较多，同比分别增加10.34亿元、10.19亿元、7.58亿元和5.59亿元。
(责编：王震、吕骞)
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