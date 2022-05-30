王绍绍

利用大数据能测算出一座千万人口城市晚高峰的车流量，为大家提供非拥堵路线；手机APP可以根据使用者的习惯推送用户喜爱看的信息……当下，大数据的广泛应用与每个人的生活息息相关。

数据安全是保障大数据有序开发利用、促进大数据产业发展的关键。“要坚持统筹发展和安全，建立健全数据安全管理制度机制和技术手段能力，培育打造数据安全产业供给能力和生态体系，不断完善数据安全治理体系和治理能力，推动数据安全工作开好局、起好步。”工业和信息化部网络安全管理局副局长杜广达在中国国际大数据产业博览会（下称“数博会”）上表示。

数据安全产业面临哪些发展挑战？

随着全球数字经济的快速发展，我国已进入大数据时代，数字经济迎来新机遇，数据的价值也正逐步凸显。近年来，我国高度重视数据安全工作，相继颁布实施了《数据安全法》《个人信息保护法》，为规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，提供了法律保障。

有业内专家表示，数据要素边际成本低、规模效应大、流动性高、可复用性强，正在成为引领中国高质量发展的一个新引擎。但数据相关产业的发展面临数据安全、数据确权、隐私保护等一系列问题。

此外，个人信息数据安全也面临风险，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会颁布的《信息安全技术 个人信息安全规范》中指出，随着信息技术的快速发展和互联网应用的普及，越来越多的组织大量收集、使用个人信息，给人们生活带来便利的同时，也出现了对个人信息的非法收集、滥用、泄露等问题，个人信息安全面临严重威胁。

“产业主体目前对数据安全产业的内涵与范围认知还存在模糊地带，在产业供给水平、需求水平、生态结构、人才储备等方面存在问题。”中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强表示，在产业供给水平方面，技术产品同质化严重，而且产业技术产品体系还不健全；在产业生态结构上，缺乏长效协同机制，供给侧企业发展路径与模式尚不清晰。

如何推动数据安全产业可持续发展？中国软件评测中心、网安中心联合指出，要统筹推进数据安全产业创新体系建设，加快国家数据安全产业园区建设，鼓励地方结合产业基础和优势，围绕关键技术产品和重点领域应用，打造龙头企业引领、具有国际影响力的高端化、特色化数据安全产业集群。

怎么统筹推进数据安全产业发展？

数据已经成为驱动全球数字经济发展的核心生产力，我国数据安全产业发展整体处于蓄势起跑阶段，需要从顶层设计以及战略层面统筹推进。

今年，工业和信息化部办公厅印发《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，对新一代网络通信技术与汽车、电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业领域作出网络安全、数据安全的相关部署，其中指出，要共同推进跨行业、跨领域标准的研制与实施，着力增加基础通用、共性技术、试验方法、典型应用等产业急需标准的有效供给，加强与全球车联网产业界的交流与合作，加快构建系统、科学、规范的车联网网络安全和数据安全标准体系。

“工业和信息化部正在推动制定数据安全及其产业发展的相关政策文件，并加强组织领导与政策支持。”工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠说。

在主体培育方面，雷楠介绍，将采取梯度培育模式，大力培育龙头企业、骨干企业与中小企业三类市场主体。

此外，有业内专家表示，要坚持政府引导和市场机制相结合的原则，政企协同，多元参与，强化数据要素融通制度保障，培育数据要素市场新业态和数字经济发展新模式，提高制度创新和技术创新能力，打通数据要素融通环节壁垒，统筹推进数据安全产业发展。

如何提高数据安全产业公共服务水平？

近年来，我国5G、物联网、人工智能等新技术不断发展，数字化进程不断加快，数据安全产业已初具规模，创新能力不断增强，产品体系逐步建立，进而需要更高水平的公共服务。

《“十四五”数字经济发展规划》中指出，要建立市场化服务与公共服务双轮驱动，技术、资本、人才、数据等多要素支撑的数字化转型服务生态，解决企业“不会转”、“不能转”、“不敢转”的难题。

近日，中国软件评测中心在数博会上发布了数据安全产业公共服务平台, 中国电子信息产业发展研究院副总工程师安晖介绍，数据安全产业公共服务平台将成为政府与企业、企业与企业的沟通桥梁，联合行业企业、科研机构、知名专家等，共同推动我国数据安全产业创新发展和产业生态打造。

“保护国家数据安全和公民合法的隐私权，是关系到大数据战略能否真正落地的关键因素。”中国计算机行业协会数据安全专业委员会数据安全产业专家委员会、中国科学院院士郑建华表示，提升数据安全产业综合实力和竞争力势必要依靠专家力量，要充分发挥智库作用，保障数字中国建设和数字经济发展。

中国软件评测中心、网安中心联合指出，数据安全形势依然复杂，任务愈发艰巨，迫切需要政府、企业、科研机构、社会组织、广大用户等多方齐心协力、共同应对，全面构建全方位、立体化的数据安全治理生态。加强数据安全产品、服务、建设等产业创新与应用评价，引导形成以技术实力、服务能力为导向的良性市场竞争环境。（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)