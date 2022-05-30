原标题：国家开发银行：今年应偿还的国家助学贷款利息予以免除 本金可延期1年偿还

据国家开发银行网站消息，根据财政部、教育部、人民银行、银保监会《关于做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》(以下简称《通知》)要求，由国家开发银行承办的国家助学贷款(含生源地信用助学贷款和高校助学贷款，下同)将实行免息及本金延期偿还。具体事项公告如下：

免息范围方面，按照《通知》要求，开发银行将对2022年及以前年度毕业的借款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除。

本金延期偿还范围方面，对2022年及以前年度毕业的借款学生2022年内应偿还的国家助学贷款本金，经借款学生自主申请，可延期1年偿还。

(责编：曹淼、李源)