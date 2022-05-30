人民网北京5月30日电 （记者申佳平）近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）。据介绍，《实施方案》坚持先立后破、通盘谋划，历时近两年，围绕新能源发展的难点、堵点问题，在创新开发利用模式、构建新型电力系统、深化“放管服”改革等七个方面完善政策措施，重点解决新能源“立”的问题，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用，为我国如期实现碳达峰碳中和奠定坚实的新能源发展基础。

“我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。”国家发展改革委、国家能源局有关负责同志接受记者采访时介绍，尽管如此，我国新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。

四方面促进开发利用 推动全民参与共享

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展。

一是加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设。加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。在基地规划建设运营中，要推动煤炭和新能源优化组合，鼓励煤电与新能源企业开展实质性联营。

二是促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。要充分调动农村农民发展新能源的积极性，加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。要加强模式创新，培育农村能源合作社等新型市场主体，鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开发，共享新能源发展红利。

三是推动新能源在工业和建筑领域应用。开发利用新能源是我国工业和建筑领域实现碳达峰碳中和的重要举措，要在具备条件的工业企业、工业园区加快发展分布式光伏和分散式风电等新能源项目，积极推进工业绿色微电网、源网荷储一体化、新能源直供电等模式创新；推动太阳能与既有和新建建筑深度融合发展，完善光伏建筑一体化技术体系，显著扩大光伏安装覆盖率，提高终端用能的新能源电力比重。

四是引导全社会消费新能源等绿色电力。目前绿色电力消费已经成为全球潮流，我国亟待健全相关制度体系、打通堵点，满足市场需求。要开展绿色电力交易试点，推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位。通过建立完善新能源绿色消费认证、标识体系和公示制度，推广绿色电力证书交易，加强与碳排放权交易市场的有效衔接，有效引导各类工商业企业利用新能源等绿色电力制造产品和提供服务，鼓励各类用户购买新能源等绿色电力制造的产品。

适应占比提高新需求 加快构建新型电力系统

“传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。”相关负责同志指出，实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排。

一是通过源网荷储时空布局和建设的系统优化，全面提升电力系统调节能力和灵活性，持续提高电力系统总体接纳新能源的能力，不断增加配电网接纳分布式新能源的能力。主要举措是，电源方面，要完善调峰调频电源补偿机制，加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，鼓励西部等光照条件好的地区使用太阳能热发电作为调峰电源；电网方面，要充分发挥电网企业在构建新型电力系统中的平台和枢纽作用，要加强“硬件”和“软件”的创新，更好地适应新能源大规模快速发展需要；负荷方面，要深入挖掘需求响应潜力，提高负荷侧对新能源的调节能力；储能方面，要研究储能成本回收机制，推动新型储能快速发展。

二是推进配电网接纳分布式新能源方面，电网企业要加强有源配电网（主动配电网）的规划、设计、运行方法研究，加大投资建设改造力度，提高配电网智能化水平，合理确定配电网接入分布式新能源比例要求。此外还将鼓励相关企业探索开展适应分布式新能源接入的直流配电网工程示范。

三是稳妥推进新能源参与电力市场交易。电力市场规则的设计要充分考虑新能源的特点，核心是保障新能源参与市场能够有明确的投资收益预期，保障新能源行业投资积极性。考虑新能源电力特点，支持新能源项目与用户开展直接交易，鼓励签订长期购售电协议，在电力现货市场试点地区，鼓励新能源项目以差价合约形式参与电力市场交易。

四是在政策机制上强化落实可再生能源电力消纳责任权重制度。要科学合理制定各省（区、市）中长期可再生能源电力消纳责任权重，国家层面的消纳责任权重逐年提升，各省政府以及承担消纳责任权重的市场主体的责任权重逐年提升或保持，并逐渐缩小地区间消纳责任权重差距，体现新能源消纳责任共担的理念。做好可再生能源电力消纳责任权重制度与新增可再生能源不纳入能源消费总量控制的衔接，各地区“十四五”时期新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核。在此基础上，进一步建立完善可再生能源电力消纳责任考评指标体系和奖惩机制。

立足项目发展需求 继续深化“放管服”改革

相关负责同志指出，鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上。

一是持续提升项目审批效率。以提高管理效率为目标简化项目管理程序，完善新能源项目投资核准（备案）制度，推动风电项目由核准制调整为备案制，以新能源为主体的多能互补、源网荷储、微电网等综合能源项目，可作为整体统一办理核准（备案）手续。依托全国投资项目在线审批监管平台，建立新能源项目集中审批绿色通道。推进实施企业投资项目承诺制，制定项目准入负面清单和企业承诺事项清单，提升审批效率。在监管方面，继续加强事前事中事后全链条全领域监管。

二是优化新能源项目接网流程，提升服务水平。要实现接网申请一网通办、开放透明。电网企业要建立新能源项目一站式服务平台，及时更新并提供有关信息，包括新能源项目可用接入点、可接入容量、技术规范等，实现新能源项目接网全流程线上办理。

三是健全公共服务体系，补足短板。要在全国新能源资源勘查、数据共享、检测认证等方面健全新能源公共服务体系，促进全社会共同开发新能源。

强化创新驱动 支持产业链健康发展

“经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”据相关负责同志介绍，为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展。

一是推进新能源科技创新与产业升级。为推动我国新能源技术创新水平，《实施方案》提出加大前沿技术创新的政策支持，建立产学研一体化平台，建设国家级新能源实验室和研发平台，加大基础理论研究投入，提前布局前瞻性、战略性、颠覆性技术的研究。为推动新能源实现产业和技术升级，要推进新能源产业实现智能化、绿色化发展，并实现关键技术突破和升级。加大对新能源产业智能制造和数字化升级支持力度，实现新能源产业与信息技术深度融合；推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和新产业链发展，实现产业链全生命周期闭环式绿色发展；推进关键技术突破，加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级。

二是保障新能源产业链供应链安全。为了保障新能源产业的安全稳定，实现供应链上下游协同发展，依照新能源产业链分工对供应链上下游实施科学统筹管理；增加新能源扩产项目信息透明度，增强设备、材料企业对产业供需变化的响应能力，防控价格异常波动，增强新能源产业链供应链韧性。为了规范新能源产业发展秩序，防止低水平重复建设，要加强产业规划和政策引导，要指导地方政府做好新能源产业规划，落实光伏产业规范条件；要遏制低水平项目盲目发展，及时纠正违反公平竞争的做法，破除地方保护主义。

三是提高新能源产业国际化水平。全球新能源产业合作与竞争不断深化，但我国新能源产业在知识产权、标准和认证的国际认可程度仍然不足，因此《实施方案》提出，要加强知识产权全球布局，形成达到国际先进技术和质量管理水平的计量、检测和试验研究能力，积极参与新能源领域国际标准的制定和修订，提高计量和合格评定结果互认水平，提升我国标准和检测认证机构的国际认可度和影响力。

保障发展用地用海需求 加大财政金融手段

“与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。”相关负责同志表示，随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。

对此，《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境。

一是完善新能源项目用地管制规则。为了保障新能源大规模开发的合理空间需求，需要加强空间规划之间、相关主管部门之间的协同。《实施方案》提出，应完善新能源用地、用海空间用途管制规则，建立自然资源、生态环境与能源主管部门之间的协同机制；将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”，严格落实生态环境分区管控要求，统筹安排大型风光电基地建设项目用地用林用草。还提出在符合国土空间规划和用途管制要求基础上，要充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地，布局建设大型风光电基地。此外，为了规范各地的土地使用税费征收，《实施方案》明确提出，地方政府应严格依法征收土地使用税费，不得超出法律规定征收其他费用。

二是提高国土空间资源利用效率。我国土地资源较为紧张，尤其是中东部地区，新能源项目应节约集约利用国土空间资源。《实施方案》提出，要严格执行土地使用标准，不得突破标准控制；同时通过技术进步节约用地，鼓励推广应用节地技术和节地模式，用地节约集约化程度必须达到国内同行业先进水平。为了最大程度减少对海岸线的占用和影响，《实施方案》还提出，要优化调整近岸风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，同时规范设置登陆电缆管廊。鼓励“风光渔”融合发展，切实提高风电、光伏项目海域资源利用效率。

三是大力推广生态修复类新能源项目。光伏发电具有一定生态修复的效果，以“光伏+”治理沙漠、戈壁、荒山、沉陷区等土地，实践证明新能源开发与生态保护修复可以有机融合，实现土地的高效利用。《实施方案》为此明确提出要大力推广生态修复类新能源项目，研究出台光伏治沙等生态修复类新能源项目设计、施工等标准规范，并支持在石漠化、荒漠化土地以及采煤沉陷区等矿区开展具有生态环境保护和修复效益的新能源项目。

同时，《实施方案》提出了通过财政金融手段支持新能源发展。相关负责同志表示，“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。

一是优化财政资金使用。将加强央地联动，按照以收定支原则用好增量资金。研究将新能源领域符合条件的公益性建设项目纳入地方政府债券支持范围。

二是落实金融支持政策。推进金融机构以依法合规、风险可控和商业可持续为前提，发放可再生能源存量项目电价补贴确权贷款。利用电网企业融资优势，拓展资金来源，使可再生能源发电延续补贴资金年度收支平衡。支持金融机构提供绿色资产支持（商业）票据、保理等创新方案，解决新能源企业资金需求。

三是丰富绿色金融产品和服务。新能源开发、运营和应用所涉及的企业量大面广，融资需求和融资难点不一，金融机构要创新产品和服务，在风险可控的前提下加大绿色债券、绿色信贷对新能源项目的支持力度。国家已将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点支持范围，应尽快完善项目程序流程和规范，积极推进新能源项目挂牌并扩大支持规模。结合完善全国碳排放权交易市场，支持将符合条件的新能源项目温室气体核证减排量纳入全国碳市场进行配额清缴抵销。

(责编：申佳平、吕骞)