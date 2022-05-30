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深圳市光明区税务局连续6年开展“税苗萌芽第一课”系列宣传活动

2022年05月30日16:23 | 来源：人民网
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孩子们参与税收知识大闯关活动。受访对象供图

人民网北京5月30日电（记者车柯蒙）“下面哪个字和税收相关？”“小明在书店买了一本书，请问他已经交了什么税？”“国家利用税收为发展经济、改善民生做了哪些工作？”……近日，在深圳市光明区公明第一小学的道法课上，孩子们正参与着税收知识大闯关活动，将喜爱的贴纸答案贴到正确的选项框里。

为迎接六一儿童节的到来，在疫情特殊时期，国家税务总局深圳市光明区税务局创新宣传形式，联合辖区教育局将“税法课堂”搬到孩子们喜爱的绘本折页上，并结合通俗直观、诙谐幽默的漫画及贴纸形式，向光明区中小学生进行税法知识“云宣讲”。

“这种形式很受同学们欢迎，孩子们既能感受到玩贴纸的乐趣，又能学习税法小知识。” 深圳市光明区公明第一小学德育副主任杜伟雪反馈，“里面的税收闯关题还包含了很多古代的税收知识，如成语、典故等，同学们在做题的同时也增长了不少文化知识。”

“光明区税务局一直以创新宣传方式开展‘少年税校’活动，近几年开展了‘小小税官’体验、征文比赛、漫画比赛、‘云课堂’等，都受到了广大师生的热烈欢迎。未来我们也将会进行更广泛合作，长期性、持久性开展青少年税法宣传教育。” 光明区教育局相关负责人表示。

记者了解到，“税苗萌芽第一课”是光明区税务局举办的以普及税收法制、丰富税收知识为主题主题的公益教育活动，建项于2017年4月，曾获评“深圳市百佳市民满意项目”。今年，全国第31个税收宣传月期间，光明区税务局围绕“税收优惠促发展 惠企利民向未来”宣传主题，推出了系列宣传培训活动。除了“税苗萌芽第一课”活动，包括深圳市优化税收营商环境媒体行暨光明科学城税企沙龙、“云税医”线上培训、党员示范先进典型宣传等活动。

“今年税宣月期间，我们结合疫情防控要求，将税收知识通过学生喜爱的形式呈现出来，通过老师的讲解传输给学生，让中小学生从小树立学税法、懂税法、用税法的意识，并带动家长们一起学习税法、用好税法。今后，我们将会持续把‘少年税校’这一项特色宣传项目抓实抓好，精心呵护小‘税苗’成长。”光明区税务局党委委员、副局长李宝生表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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