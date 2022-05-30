人民网北京5月30日电 （记者申佳平）5月30日上午，中国科协召开2022年全国科技工作者日座谈会。会上，中国科协、教育部、科技部、共青团中央、中国科学院、中国工程院、国防科工局、国家自然科学基金委员会八部门联合发出《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》，号召有关单位和社会各界开展支持青年科技人才全面发展联合行动，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供不竭动力。

《倡议》提出，要关心青年科技人才所思所想。建设网上科技工作者之家、科技人才信息平台、“一站式”服务平台等党和政府联系青年科技人才的线上平台，健全思想状况调查机制，及时准确把握思想动态；开通心理咨询服务热线，为青年科技人才提供心理辅导和压力舒缓；帮助解决好青年科技人才在创新创业、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的操心事、烦心事，切实维护其合法权益。

要大力弘扬科学家精神。扩大科学大师名校宣传工程、学风传承行动等项目支持力度和覆盖范围，提高“最美科技工作者”“最美教师”“大国工匠”等典型宣传中的青年科技人才比例，引导青年科技人才厚植家国情怀，坚定创新自信，弘扬优良学风，扣好学术生涯“第一粒扣子”，把个人理想和科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中。

要激励青年人才脱颖而出。完善优秀青年科技人才全链条培养体系，加大国家重大人才计划、科技项目、科研基金对青年科技人才的支持力度，进一步增加青年人才托举工程资助数量；加强部委联动，实施表彰奖励提升计划，发挥好中国青年科技奖、中国青年女科学家奖、中国青少年科技创新奖等表彰奖励的典型示范作用；鼓励社会力量设立青年科技人才奖项，促进青年才俊奔涌而出。

要营造良好创新生态。倡导“亲清”师承关系，破除“圈子”文化，反对导师在学生独立开展的论文、项目和研究中“挂名”；倡导用人单位完善以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价机制，杜绝简单以论文数量、人才“帽子”、科技奖励和项目承担经历为决定性依据的评价；落实科研人员减负专项行动，破除“官本位”传统思维，改变“填表式”管理模式，解决评估检查多、会议多、报销难等问题，让青年科技人才把主要精力投入科技创新和研发活动。

要强化组织建设和平台支撑。各级学会主动吸纳青年会员，支持优秀青年科技人才在学会任职；加强对新型研发机构、创新联合体、企业研发中心、科技型中小企业等科技组织中青年科技人才的联系服务和工作覆盖；强化青年科学家学术沙龙、博士生学术年会等青年学术交流品牌，切实提高青年科技人才在各类学术交流中的参会比例和发言名额；鼓励支持青年科技人才以所学所研开展科技志愿服务，在服务社会中受教育、增才干、作贡献。

要拓宽国际视野。坚持面向世界、面向未来，支持更多青年科技人才积极融入全球创新网络，深度参与全球科技治理，鲜明提出中国科技界的创新主张和道义值守；支持更多青年科技人才积极加入国际科技组织并发挥作用，在国际交流中当好“科技使者”，讲好中国故事，发出中国声音，大踏步走向世界科技舞台中央。

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