廖睿灵

新鲜的车厘子、智能高效的洗碗机、提升生活幸福感的投影仪……您是否注意到，近些年县城消费者买的东西越来越“高级”了？

日前中办、国办印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，再度将目光投向了县城市场，围绕“完善消费基础设施”作了要求。专家表示，此举将有效改善县城消费环境，进一步刺激县城消费，带动县域经济发展。

从买实惠到看重品质品牌

随着人们生活水平的改善，这几年，县城消费者越来越舍得在衣食住行方面花钱了。

京东消费及产业发展研究院发布的《2022数字经济+乡村振兴发展指数报告》显示，县域农村衣食住行消费正全面升级。餐桌上的变化最突出，吃新鲜、吃时令成了县域及农村食品消费需求的重要触发点，以荔枝为代表的热带水果近三年成交额年均增长率达152%，县域食品消费从“实惠吃饱”走向“尝鲜吃好”的趋势十分明显。

追求吃得好，县城居民也期待家居生活更舒适。近几年，智能化、个性化、中高端成了县城家电消费领域的热点。苏宁易购有关负责人告诉海妹，从苏宁易购零售云销售数据看，高端家电和智能化的小家电在县城市场的销量均实现稳步提升。比如今年一季度，高端品牌卡萨帝三开门冰箱销量就同比增长了156%。

县城消费者还乐意花钱买新潮。拼多多发布的《2022多多新国潮消费报告》显示，过去一年在新国货消费中，小镇青年群体占比达17%。去年，广大县城和农村地区的国货订单规模增长稳健，订单金额增长达130%。

近年来，湖北省蕲春县张榜镇建成了覆盖镇、村、组三级农村快递物流体系，畅通了城乡双向流通渠道，助推乡村消费升级。图为该镇韩榜村物流园工作人员正在分拣村组物流快件。陈顶云摄（人民视觉）

品牌店更多，物流速度更快，供给日益改善

顺应县城“买买买”新趋势，不少企业加快入驻县城，为消费者提供多样化的产品和服务。

苏宁易购有关负责人介绍，目前苏宁易购零售云全国累计开店已超1.1万家，入驻全国超85%的县域市场，服务超2.5亿用户。比亚迪有关负责人告诉海妹，去年比亚迪参加了“汽车下乡”活动，给予活动车型非营运车辆三电系统终身保修、整车保修6年或15万公里、置换补贴等优惠，实现了经济实用车型在县城的热销。

线下能买到的品牌越来越丰富，线上的购买力也在不断壮大。买车厘子尝尝鲜，网络直播间里“剁手”下单，在网上抢购时下最流行的口红……这样的消费场景中，来自县城的买家越来越多，这背后离不开日益便捷的物流体系。

京东物流科技副总裁梁威向海妹介绍，2021年，京东物流在全国93%的区县和84%的乡镇实现了当日达和次日达，在已经提升为“24小时达”的县镇乡村，消费单量增速明显高于全国平均增速。过去一年，京东平台活跃购买用户数约5.7亿，一年净增近1亿，新增用户中有70%就来自于下沉市场。

在县城“买买买”将变得更方便

县城消费环境不断改善，为买家带来不少便利。不过，在部分县城仍然存在消费短板，比如没有像样的商场，消费者要买车、买大件，还得去市区里选购。

这与县城消费基础设施不足有关。目前，县城人均市政公用设施固定资产投资仅为地级及以上城市城区的1/2左右，人均消费支出为地级及以上城市城区的2/3左右。县城消费基础设施不够完善，对日益走旺的县城居民消费造成一定限制，也导致部分消费流向了附近的中心城市，转而影响了县城自身的发展。

日前印发的《意见》提出，完善消费基础设施。围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境。改造提升百货商场、大型卖场、特色商业街，发展新型消费集聚区。完善消费服务中心、公共交通站点、智能引导系统、安全保障设施，配置电子商务硬件设施及软件系统，建设展示交易公用空间。完善游客服务中心、旅游道路、旅游厕所等配套设施。

赛迪顾问县域经济研究中心主任马承恩认为，这些措施有助于带旺县城消费，促使消费者就地就近消费。当前，中国县域经济发展面临的一个突出问题是县与县之间、区域与区域之间差别显著，一是因为产业发展存在差距，另外，县城消费基础设施不够完善，消费者在当地消费支出少，对于县域经济的发展也有一定牵制。

“《意见》提出围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境，就是要因地制宜‘以产聚人，以人促消’。一方面，立足县城产业环境和资源禀赋培育壮大当地产业，通过产业支撑聚集人口；另一方面，通过补齐县城公共服务短板，完善健全县城生活、消费配套设施等，丰富消费场景，刺激消费需求，从而拉动当地经济增长。”马承恩说。

专家指出，县城完善消费基础设施也并非县县都建大卖场、商业街，还是要依据当地消费人口、消费能力、消费习惯而行，因地制宜进行改造提升。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)