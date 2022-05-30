本报记者 郑洋洋 张艺开 周 欢

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为提升服务水平，各地就业服务机构多渠道发力：零工市场发布求职信息，为灵活就业人员匹配合适岗位，并组织各类招聘会；通过开展“就业服务进基层专项活动”、专场云聘会和就业指导云直播等方式，提供有针对性的就业指导服务；摸清企业用人需求，实现人岗精准匹配，针对重点产业开展职业技能培训……一系列举措，让招聘和求职更便利。

发布各类信息 组织专场招聘

程小鹏盯着眼前滚动播放企业信息的电子屏幕，看着自己期待薪资与企业待遇对比的柱状图表，心里不停盘算，选择哪个活儿好一些。

在山西运城市盐湖区零工市场服务大厅里，每天都有不少像他这样的求职者。有的在忙着询问前台工作人员，有的在自助服务机上注册求职信息，有的在智能招聘位上和企业沟通待遇，有的在饮水区喝水歇脚。

程小鹏今年33岁，是一个灵活就业人员。“找工作再也不用风吹雨淋了。”程小鹏说，过去大家在马路上找活儿干，一旁的摩托车、自行车横七竖八挨在一起，堵塞交通不说，找的活儿还不靠谱。

2020年，由当地政府设立，人力资源和社会保障局主导的零工市场成立。宽敞明亮的大厅为他们提供了一个遮风避雨的场所。在前台注册信息后，工作人员就会帮忙匹配合适的工作，还可以通过智慧就业服务平台让大数据自动进行精准匹配。

“只需放置身份证扫描，应聘人员的信息便直接传到后台，同时，求职者可以通过大屏幕了解企业的相关信息。”盐湖区公共就业和人才交流服务中心工作人员闫军勇介绍，目前，盐湖区的各个乡镇都设置了就业自助服务机，让就业信息畅通到基层。求职者用手机就能随时登录人力资源网查看。

运城人李娜也是零工市场的受益者。通过运城零工市场组织的企业对接活动，李娜找到了一份在江苏南通的工作，在一家电动工具厂做巡检工。“我和许多同乡姐妹们一起来工作。”李娜说：“食宿有保障，工资按时发放，还有我们老家的有关部门人员驻厂，放心！”

步入零工市场服务大厅，能看到12个智能招聘位，每个座位背后都有专属的电子屏幕，桌子上放置着可以连接屏幕的平板电脑，供企业宣讲招聘。“每年我们都会组织‘就业援助月’‘春风行动’‘企业专场招聘会’等招聘会，为重点群体提供更多岗位机会。同时优化硬件环境，做到招聘全程‘无纸化’。”闫军勇说。

目前，盐湖区零工市场开设有国内输出部、国外务工部、高端就业部、零工对接部、校企合作部、技能提升部等6个部门，集人事代理、职业介绍、劳动维权、信息咨询等多项功能，全链条为灵活就业人员服务。

提供就业指导 开展线上直播

“就业指导、岗位对接、政策咨询……这里是求职创业者的加油站。”车载喇叭播报着招聘职位，车载大屏幕滚动着岗位信息，一辆宣传车开进黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区五福玛村的集市中央，市人社部门的职业指导师们走下车，一摞摞就业指导册上，200多个岗位信息分门别类地罗列着。

“这工作给交社保吗？”“就地创业有啥补贴？”村民们聚拢过来，问题一一得到解答。

据了解，齐齐哈尔市成立了人力资源协会，集聚劳务派遣、就业服务、技能培训等领域的企业及组织，握指成拳，为求职者提供全面、细分、精准的就业指导服务。在人社部门的组织下，人力资源协会等就业服务机构常态化开展这样的“就业服务进基层专项活动”，每年针对全市重点社区、村屯举办200余场次活动。

齐齐哈尔市人社局公共就业服务科科长李晓峰介绍，活动之前，各村级劳动保障协理员已对就业困难人员进行调研，人社部门结合这些求职者的专业技能、求职需求、地域偏好形成需求清单，再深入全市50多家用工单位进行调研，甄选岗位形成岗位清单，进行两张清单间的精准对接。同时，专业指导人员还时不时进村入户，提供“一对一”就业指导等更有针对性的服务。

“一次进村‘面对面’，线上持续‘心连心’，岗位有哪些？如何选企业？怎样应聘？坐在家里就能了解到。”黑龙江省人社厅公共就业服务处处长于宏伟介绍，今年是黑龙江省第三届“春风行动”云聘会，人社部门会同发改、教育等16个部门，整合政策资讯和专家资源“云”端发力，精准化开展“乡村振兴”“高校毕业生”“灵活就业”等专场云聘会和就业指导云直播，目前已开展各类主题云聘会1817场次。

“前段时间在县里四处找活儿，奔波了一个多月，但大多数工作不需要技术，工资也低。”之前工作的外省工厂春节后迟迟不能开工，友谊乡登科村脱贫户敖军从村部拿来就业指导册，扫码关注起就业指导云直播，“公众号隔三差五就推直播预告，省里、市里、县里都时不时开展就业指导。职业选择规划、面试表达训练、简历修改制作……这些知识帮了我大忙！”

通过云聘会发布的联系方式，敖军选择到齐齐哈尔益海嘉里产业园争取一个心仪的岗位。几经培训的他知道要“做足功课”：不仅提前了解了企业文化和项目规划，还将自己的职业规划与之结合。“他在面试中很好地展示了自己的技能水平和经验，我们十分认可。”产业园人力资源专员王宏飞说。

截至3月底，黑龙江省内各级就业服务机构已开展直播政策宣讲及就业指导123场次，观看人次达18.87万。据统计，通过开展系列活动，实施精准就业服务，今年一季度，黑龙江省城镇新增就业同比增长6.2%；全省农民工返岗复工率超八成，农村劳动力转移就业实现劳务收入294.6亿元，同比增长2.4%。

摸清人才需求 加强技能培训

“定下7名博士，招聘进展顺利！”黄忠喜喜笑颜开。

去年底，江西国轩新能源科技有限公司成立研究院，公司给院长黄忠喜压下担子——2022年，招聘20名博士。“在宜春，一个普通地级市，一个公司一年要引进这么多博士，谈何容易？”走马上任的第一天，黄忠喜就感到不小的压力。

好在宜春的就业服务机构帮了他不少忙。“主动询问人才需求、多方联系协调、去省内外高校招聘……忙前忙后，他们没少花心思。”黄忠喜说。

“首先要摸清企业的人才需求，再建立服务清单，实施用工保障计划，为产业发展提供人才支撑。”宜春市就业创业服务中心副主任李俊春表示：“国轩高科需要采矿、安全等专业人才约300名；江西升华需要化学工程、无机材料等专业人才30至40名……今年全市锂电产业需要技能人才5000名左右。”李俊春的办公桌上，摆放着一份全市锂电新能源企业专业人才需求表，“今年就拿着这份表干！”

“围绕重点产业链企业的用人需求，我们精准定位，摸清劳动力和企业用工家底，减少供需不匹配的矛盾；拓宽渠道，重点推动人岗精准匹配；组织专项行动，建立用工服务专员挂点联系重点企业机制。”江西省就业创业服务中心主任郭锦亮介绍。

除此以外，江西还实施职业技能提升行动，针对重点产业开展专项职业技能培训。制定职业培训需求指导目录，对参加培训并取得职业资格证书的人员进行补贴；支持企业实行“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”企业新型学徒制……在赣州市南康区，城发家具产业智能制造有限责任公司去年参加了区人社部门组织的专业技能人才培训，尝到甜头，正着手安排今年的两期近40名新型学徒制培训，重点学习自动化等智能制造知识。“员工素质提高了，产品质量提升了，生产效率也上来了。”公司负责人说。

“近3年来，江西共为省重点产业49个急需急缺职业（工种）培训劳动者7.6万人，发放职业培训补贴8300余万元。”郭锦亮介绍，“十四五”期间，江西将针对14个重点产业链开展“企业下单、培训机构接单、劳动者点单、政府买单”重点产业专项职业技能培训，为产业链企业培养更多高素质技能劳动者。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 14 版）

(责编：董童、李源)