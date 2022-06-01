人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中上协：3170家上市公司发布2021年度现金分红预案 总额超1.5万亿元

2022年06月01日12:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月1日电 （记者王震）中国上市公司协会（以下简称中上协）今日发布A股上市公司现金分红榜单。数据显示，发布2021年度现金分红预案上市公司共3170家，现金分红预案总额超1.5万亿元。

中上协指出，近年来，监管机构持续完善上市公司现金分红制度建设。A股上市公司现金分红的意愿、分红金额及稳定性不断提高和增强，分红水平已与国际成熟资本市场相当。上市公司成为投资者分享经济增长红利的“新渠道”。

从分红总额来看，发布2021年度现金分红预案上市公司共3170家，同比2020年、2019年实施分红的公司数量，分别增长4.9％、17.7％。2021年现金分红预案总额超1.5万亿，同比2020年、2019年实施分红总额，分别增长1.4％、13.6％。2008年至2021年，连续5年分红的上市公司数量占比从24%提升至50%，连续10年分红上市公司占比从4%提升至32%。

从榜单情况来看，“上市公司丰厚回报榜单”以近一年和近三年的现金分红总额为主要指标,入选公司2021年的现金分红总额占全体A股公司分红总额的63.55%，2019-2021年三年累计现金分红总额占全体A股公司分红总额的66.67%。其中沪市主板137家，深市主板58家、创业板5家。国有控股上市公司占62.5%。

“上市公司真诚回报榜单”以近一年和近三年的股利支付率为主要指标，入选公司中，沪市主板90家，深市主板31家、创业板79家。民营上市公司占60%。入选榜单公司行业分布主要以制造业为主，有40家同时入选两个榜单。

数据来源：中国上市公司协会

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中上协：3170家上市公司发布2021年度现金分红预案 总额超1.5万亿元
　　人民网北京6月1日电 （记者王震）中国上市公司协会（以下简称中上协）今日发布A股上市公司现金分红榜单。数据显示，发布2021年度现金分红预案上市公司共3170家，现金分红预案总额超1.5万亿元。…
国家发改委：加快建设全国统一大市场是“主动选择”也是“客观要求”
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》。文章指出，进入新发展阶段，国内外形势复杂多变，需要准确识变、科学应变、主动求变，牢牢掌握发展主动权。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部