人民网北京6月1日电 （记者王震）中国上市公司协会（以下简称中上协）今日发布A股上市公司现金分红榜单。数据显示，发布2021年度现金分红预案上市公司共3170家，现金分红预案总额超1.5万亿元。

中上协指出，近年来，监管机构持续完善上市公司现金分红制度建设。A股上市公司现金分红的意愿、分红金额及稳定性不断提高和增强，分红水平已与国际成熟资本市场相当。上市公司成为投资者分享经济增长红利的“新渠道”。

从分红总额来看，发布2021年度现金分红预案上市公司共3170家，同比2020年、2019年实施分红的公司数量，分别增长4.9％、17.7％。2021年现金分红预案总额超1.5万亿，同比2020年、2019年实施分红总额，分别增长1.4％、13.6％。2008年至2021年，连续5年分红的上市公司数量占比从24%提升至50%，连续10年分红上市公司占比从4%提升至32%。

从榜单情况来看，“上市公司丰厚回报榜单”以近一年和近三年的现金分红总额为主要指标,入选公司2021年的现金分红总额占全体A股公司分红总额的63.55%，2019-2021年三年累计现金分红总额占全体A股公司分红总额的66.67%。其中沪市主板137家，深市主板58家、创业板5家。国有控股上市公司占62.5%。

“上市公司真诚回报榜单”以近一年和近三年的股利支付率为主要指标，入选公司中，沪市主板90家，深市主板31家、创业板79家。民营上市公司占60%。入选榜单公司行业分布主要以制造业为主，有40家同时入选两个榜单。

数据来源：中国上市公司协会

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