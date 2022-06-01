人民网北京6月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，5月份，国家铁路货运保持强劲增长态势，累计发送货物3.4亿吨，同比增加2110万吨，增长6.6%，单月货物发送量再创历史新高。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团加强铁路货运组织，成立保通保畅工作领导小组，建立日常工作机制，统筹疫情防控和运输组织，深入开展货运攻坚战，确保国内铁路网骨干通道和国际铁路运输通道安全畅通，有力有效保障重要民生物资、重点生产物资、抗疫物资运输，为促进产业链供应链稳定提供有力支撑。

一是优化运输组织，提高货运能力。发挥全国铁路调度集中统一指挥的优势，充分利用疫情防控停开减开客车腾出的运输能力，统筹使用机车、车辆、机车乘务员等资源，增加京哈、大秦、唐包、瓦日、浩吉等重点通道货物列车开行数量，加大疆煤外运力度，灵活运用定制专列、高铁快运及行李车等运输方式，千方百计增加货运能力，压缩运到时限，为保通保畅工作提供运力支持。5月份，国家铁路日均装车18.26万车，同比增长7.4%。其中，国家铁路集装箱日均装车45954车，同比增长25.9%，单日装车最高达到48271车。

二是精准实施保供，助力复工复产。精心组织电煤、涉农、防疫等国计民生重点物资保供运输，积极承接“公转铁”货源，做到应装尽装、快装快运，保障国民经济平稳运行。5月份，国家铁路发送粮食、化肥502万吨，同比增长28.2%；发送电煤1.1亿吨，同比增长7%，全国363家铁路直供电厂存煤平均达33.4天，保持较高水平。做好重点企业的铁路运输服务保障，及时了解原材料和产成品运输需求，精细制定铁路运输方案，助力企业复工复产、提质增效。

三是加强国际联运，促进国际产业链供应链稳定。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车运输组织，保障国际铁路通道畅通，与海关、边检、外事等部门及沿线国家铁路企业强化沟通协调，加强铁水联运组织，突击抢运天津港积压到蒙古的集装箱，推进铁路口岸站扩能改造，用好95306“数字口岸”，提升国际联运能力效率，助力我国外贸保稳提质。5月份，中欧班列开行1357列、发送12.95万标准箱，日均环比分别增长12%、13.3%；西部陆海新通道班列发送7.8万标准箱，同比增长20.5%；中老铁路发送跨境货物13.82万吨，环比增长4.3%；主要港口铁水联运量107万标箱，同比增长35.1%。

四是严格疫情防控，确保路网畅通。坚决贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，从严从紧做好铁路货运系统疫情防控工作，严格落实人、物、设备、环境同防措施，实施人员分类管理和风险分级管控，降低疫情传播风险，确保铁路网安全畅通。加大铁路口岸疫情防控力度，实行口岸非接触、信用交接模式，对进口货物先检测、再消毒、后作业，切断疫情通过铁路输入的链条。

该负责人表示，下一步，国铁集团将积极服务疫情防控和经济发展大局，继续加大货运保通保畅工作力度，确保铁路大动脉安全畅通，优质高效保障各类市场主体运输需求，为经济社会平稳健康发展做出贡献。

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