人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的生活服务类、日常工具类等移动互联网应用程序（APP）进行检查，对发现存在侵害用户权益行为的368款APP提出整改要求。截至目前，尚有84款APP未按要求完成整改，“每日优鲜”“便利蜂”“携程ebooking”“adidas”等APP在列。

工业和信息化部要求，相关APP应在6月8日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部信息通信管理局

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