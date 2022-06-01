王军

2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），体现了党和国家对计量工作的高度重视。中国中车集团及各子公司深受鼓舞，《规划》的颁布必将引领我国轨道交通装备制造产业计量快速发展，我们要紧紧抓住《规划》出台带来的发展机遇，认真学习和贯彻《规划》提出的要求和任务，以中车计量理化考鉴委和国家高速列车产业计量测试中心建设为抓手，秉承中国中车发展战略，坚持“国家需要至上、产业发展至上”的工作原则，以服务和支撑轨道交通装备制造产业发展为使命，建设服务于轨道交通装备制造产业科技创新的计量测试保证体系，带动和促进产业的技术进步和可持续发展。

以《规划》为指引 提升轨道交通装备产业计量保障能力

《规划》中明确指出，要提升交通运输计量保障能力，面向我国铁路运输等领域重大工程、重大装备、重要运营线路计量需求，开展交通一体化综合检测、监测设备量值溯源和保证技术研究，开展智慧计量技术攻关与先进测量装备研发，持续提升计量对交通运输的技术保障能力，服务智慧交通建设；加强铁路交通等领域相关计量测试技术、测试方法研究，研制相关测试设备。

轨道交通装备产业计量工作将以信息技术与制造技术的深度融合为主线，沿着数字化、网络化、智能化的路线展开从量值传递方法、专测设备研制、技术标准规范制定、全寿命计量测试服务、关键共性技术和前沿技术探索等不同领域的研究，加大科研自主创新力度，推进计量科技创新体系建设，增强轨道交通装备产业计量测试服务保障能力，推动整个产业向产业链、价值链高端攀升。

以《规划》为契机 提升计量工作在轨道交通装备制造中的地位和作用

中国中车是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，产品覆盖机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务，具备凝聚行业优势和打造具有全球产业竞争力的条件。“中车制造”产品已遍及全球六大洲100多个国家和地区，尤其过去的十几年间，高速动车组系列产品成为中国向世界展示发展成就的重要名片。国家轨道交通装备的全面发展离不开计量工作的技术支撑，所有轨道交通装备研发、制造技术和产品质量特性，都建立在大量试验计量数据的准确性和科学性基础之上。计量技术是保证测量准确度得以实现的重要基础，在研发、设计、试验、生产、质量控制、客服和运营的各个阶段，即在轨道交通装备全寿命周期，其技术性能是否达标，质量是否可靠而稳定，安全是否有保证，都要根据各种测量数据来评估和决策。

因此，我们将以《规划》颁布为契机，提升计量工作的技术地位和基础性作用。一是高度重视计量工作，发挥组织协调作用，合理配置资源，及时研究制定支持轨道交通装备产业计量发展的重点目标和具体措施，建立完善的计量服务与保障体系。二是鼓励并支持对各子公司计量技术部门的投入，推进计量技术部门与高校、科研院所、企业等联合科技创新，保障中国中车各子公司计量组织架构完善、资源配置合理、可持续发展。三是加强计量队伍建设和人才培养，打造结构合理、专业齐全、技术过硬的技术管理团队，培养、引进熟悉产业发展状况、了解产业关键共性技术、具备行业话语权的专业领军人才。

以《规划》为指导 推动轨道交通装备产业计量工作落地见效

《规划》的出台，对促进轨道交通装备产业计量技术进步、服务高质量发展、建设交通强国和质量强国具有重要意义。下一步，中国中车集团将以《规划》为行动指南，充分发挥自身技术优势，聚焦国家高速列车产业计量测试中心建设和企业内部计量管理体系完善等重点项目，建立覆盖全溯源链、全产业链、全寿命周期并具有前瞻性的计量保障体系，确保轨道交通装备产业计量工作落地见效。

一是开展产业计量测试需求分析。深入分析高速列车、机车、货车、城轨等各产品的产业发展现状和重点任务，聚焦当前突出存在的短板、瓶颈和困难，查找“测不了、测不全、测不准”的痛点难点，明确计量测试需求，系统梳理轨道交通装备制造产品研发、设计、试验、生产、质量控制、调试、检修等全寿命周期的参数量值溯源现状，研究其相关试验、测试设备的量值保证手段和量值保证方案，引领轨道交通装备制造技术发展方向。

二是加强产业计量测试技术研究。密切跟踪当前世界科技进步和其他产业发展的新趋势，开展前瞻性计量技术、产业关键共性技术研究和储备。加快轨道交通装备制造产业专用计量测试技术、方法研究，填补新领域计量测试技术空白。深入开展振动噪声、电磁兼容、电气传动等专业试验技术研究；开展新型复合材料和磁浮领域试验技术研究。

三是加强产业专用测试方法和设备的研究。围绕轨道交通装备制造产业发展需要，加强产业专用测试方法的研究和应用，充分利用现代化信息技术和手段，聚焦精密化、自动化、智能化、集成化、经济化、非接触化和多功能化发展方向，开展在线计量以及微观量、复杂量、动态量、多参数综合参量等相关的测试方法的研究等。

四是加强测量过程控制和测量设备管理。计量工作积极融入轨道交通装备制造产品研发、设计、试验、生产、质量控制、调试、检修等全过程，完善测量管理体系建设，加强测量过程的控制和测量设备的管理，完善计量信息管理系统建设和计量数据融入的工业互联网平台建设，引导轨道交通装备制造产业在研发阶段建立计量性设计的概念，制定全面系统的计量保证方案，科学合理配置计量测试资源，加强测试数据的分析和应用，加强加工、组装、试验等特殊过程在线监测，解决关键计量测试技术难题。

五是开展产业计量测试服务。面向轨道交通装备制造产业上、中、下游，围绕产品研发、设计、试验、生产、质量控制、调试、检修的计量测试需求，开展从关键参数测量、仪器设备检定校准、产品测试评价到系统方案集成的全过程计量测试服务，提升产品全寿命周期计量保障能力和全产业链计量测试服务能力。加强计量测试数据的积累、分析和应用，推进产业过程的数据化和智能化。充分发挥计量、标准、检验检测、认证认可的协同作用，为产业发展提供质量基础设施一体化服务。

六是构建集团公司内的共建共享机制。积极做好中国中车考鉴委对计量工作的组织协调，充分发挥高速列车业计量测试中心的牵头带动作用，构建起计量测试工作共建共享机制，把计量检测工作嵌入到轨道交通装备制造全溯源链、全产业链、全寿命周期中。实现产业计量服务管理、解决方案管理、产品管理、需求管理和咨询管理等业务功能。聚焦产业发展测量测试问题，加大联合科研攻关和测试服务。打造开放式国家级产业计量测试中心，推动计量测试资源聚集、开放、交流、共享，实现计量测试资源优化整合和高效配置。

七是推动科技成果转化。针对轨道交通装备制造产业发展存在的共性和关键计量技术难题，组织企业、高校、科研机构以及行业组织开展联合科研攻关，加大科研成果的转化应用和技术交流对接，做好高速磁浮、碳纤维复合型材、智能检测与全寿命周期研究等领先技术领域的专利布局研究和技术转化，建立“技术需求─项目合作─人才培养─成果落地”“学术会议─聚智竞赛─人才引进─项目转化”聚智创新工作机制，推动计量测试技术和产品向产业的转化应用。

(作者系中国中车集团有限公司副总经理）

(责编：杨虞波罗、吕骞)