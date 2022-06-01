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文旅部发端午出游提示：出现感冒等应停止游览

2022年06月01日16:55 | 来源：文化和旅游部网站
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端午节假期即将到来，文化和旅游部提醒广大游客，出游期间疫情防控不放松，安全文明记心中。

一、合理安排行程。游客出游前，应关注疫情动态和中高风险地区变化情况，不前往中高风险地区旅游。通过权威渠道查询景区开放、限流措施，尤其要了解门票预约、分时段游览等措施，合理规划旅游线路和时间。密切关注目的地及沿途天气状况，根据天气预警及时调整行程。

二、加强个人防护。出游期间，自觉遵守疫情防控规定，戴口罩、勤洗手，少聚集、勤通风，养成“一米线”好习惯，避免扎堆。咳嗽、打喷嚏时，注意用肘部或纸巾遮掩，不随地吐痰。出现感冒、发热等症状时，应停止游览并及时就医。

三、关注汛期安全。在山区、河谷等区域要防范山体滑坡、落石、泥石流、山洪暴发等安全风险。避免前往不具备开放接待旅游者条件的区域，不在没有安全保障的水域游泳。根据个人年龄、健康、心理等状况，量力而行、谨慎选择划船、漂流、浮潜、深潜等涉水活动，并在专业人士指导下进行。

四、文明健康出游。出游期间，树立文明旅游意识，遵守文明行为规范，关爱自然生态，爱惜公共设施，遵守公共秩序。积极践行“光盘行动”，杜绝餐饮浪费，提倡使用公勺公筷。不污染水源，不随意丢弃饮料瓶、包装袋、湿巾等废弃物，不践踏绿地花丛，不刻划攀折树木，弘扬文明新风尚。

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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