近年来，碳排放对全球环境造成的负面影响受到社会广泛关注，越来越多企业开始做出实现温室气体净零排放承诺。英特尔近期发布了承诺：即2040年就要实现全球业务的温室气体净零排放，包括直接排放和间接排放，并基于相应的减排投资和行动，在2030年前将供应链上下游的温室气体排放量降低至少30％。

在应对气候危机以实现可持续发展的全球共同诉求下，这一计划意味着英特尔继续秉持对环境的长期承诺，为“降碳”按下快进键。据了解，两年前，英特尔就提出2030年目标，其中之一就是要将温室气体排放量降低10%。对2040年实现净零排放这一承诺正是建立在2030年目标上的额外目标。

目前英特尔推进节能减排已经超过了二十年。英特尔高级副总裁、中国区董事长王锐表示，可持续发展是科学和负责任的发展观，它关系到人类共同的福祉，是企业发展必须遵循的理念。作为负责任的企业公民，英特尔一直以来通过环境保护、广泛合作和技术升级，有效降低了业务运营对环境造成的影响，减少企业的碳足迹。英特尔还积极制定可持续发展的目标和相应规划，不断提高对自身的要求。“践行可持续发展战略对英特尔来说意义重大，印证了英特尔的企业愿景——‘创造改变世界的科技，造福地球上每一个人’。”王锐说。

“要实现到2040 年温室气体净零排放的承诺，就意味着我们必须要有很多创新性的解决方案，助力半导体行业节能减排，为更广泛的领域降低碳足迹。”英特尔首席可持续发展官托德表示。

为此，英特尔在不断提升产品和平台的能源效率以降低碳足迹的同时，也在积极与客户和行业伙伴合作推出各项解决方案，以降低整个技术生态系统的温室气体足迹。

例如，在数据中心，英特尔正在与数百家客户和行业伙伴合作，制订各项解决方案，以满足对指数级增长的计算处理能力的需求，同时让运行效率更高且能耗更低。英特尔与合作伙伴创新出浸没式冷却技术，将整个系统浸入环保冷却液中为设备降温，配备这一技术的数据中心还可回收90%的废热，让数据中心从耗电大户变身为热电厂，可以为其他建筑设施、温室等供热。在网络和边缘业务领域，英特尔与客户正在设计创新方法来管理功耗。英特尔与电信运营商合作了创新节电方案，基于英特尔至强可扩展处理器得以在客户流量较低的时段进入休眠模式，等到流量增加时再恢复正常运行，可以使功耗降低30-40%。在电脑领域，英特尔正与合作伙伴共同支持主板优化的联合创新，开发生物性印刷电路板，为设备提升系统能效，并不断测试、验证和评估各种可能，以便在整个产品组合中大规模推广创新及可持续设计的理念。基于英特尔强大技术，更多的行业的合作伙伴也在联手创新节能减排的解决方案。

“温室气体减排好比摘果子，当低处的果子被摘完之后，要想摘到更高处的果子就要付出更多的努力。过去十年，英特尔已经成功使温室气体的排放降低了75%，但是剩下的25%的排放降低是最困难的，它需要英特尔和价值链上的所有成员，包括合作伙伴、供应商以及其他的半导体行业的公司携手合作。”托德建议，首先必须对企业的碳足迹进行量化，才能在此基础上不断降低碳足迹；其次是要积极合作，碳足迹的测量与降低是非常专业的领域，不可能单枪匹马的完成。应与供应商或者客户积极合作，帮助企业快速找到可持续发展的路径；最后是要“跳出盒子来思考”，通过创新来找到解决方案。

(责编：董童、李源)