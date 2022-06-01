本报记者 金 晨

在山东水利技师学院，参赛选手参加山东省“乡村振兴杯”水利行业调水系统泵站运行工职业技能竞赛。

翟慎安摄（人民图片）

作为国民教育的重要一环，职业教育发展提质培优、突破创新备受社会关注。近日，教育部相关负责人在介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况时表示，将持续推动职业教育数字化升级，促进职业教育提高质量、提升形象。

智慧教学质量高

“为使某度假酒店暑期收入能够超越往年同期，应制定怎样的营销策略？”在位于上海某职业教育院校的数字化智慧教室内，一堂特殊的酒店管理课程正在进行。经过一番思考，学生们给出对策及理由，“博弈沙盘系统”立刻进行模拟推演，并根据结果进行反馈，帮助学生理解如何做出好方案。

“这既是一场博弈游戏，也是数字化教学环境支持下的课堂。”该校负责人介绍，这间用于酒店管理教学的数字化智慧教室配备了远程教学系统、酒店建设营运博弈沙盘等设施和软件系统，学生可通过模拟沙盘演练、虚拟仿真实训等，在沉浸式、个性化的学习环境中强化数字化应用能力。

近年来，“科技+教育”的快速发展为职业教育数字化奠定了良好的资源与技术基础，越来越多的职业院校根据专业教学需求，推出智慧教室、虚拟仿真实验教学中心等数字化教学平台，打造良好的数字化教学环境。部分院校和在线教育平台还依托物联网、人工智能等技术推出“数字课程+电子教材”的教学模式，进一步提升职业教育的数字化程度。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，教育部将打造职业教育数字化“1+5”体系，即职业教育决策大脑系统和决策支持中心、专业教学资源中心、精品在线开放课程中心、虚拟仿真实习实训中心、职业学校治理能力提升中心，以数字化转型整体驱动教学模式和治理方式变革。

与此同时，教育部还将持续开发优质数字教学资源，构建国家、省、校三级资源库互为补充、使用广泛的资源库应用体系，继续推动建设数字化、融媒体教材，加快虚拟仿真实训基地建设，启动职业学校信息化标杆学校建设试点，不断夯实职业教育信息化工作基础，服务高质量发展。

数字人才需求旺

除了职业教育教学模式的数字化升级，培养具有综合技能的数字型人才也是职业教育数字化转型的重点目标之一。

“我们村的茶叶品质好，但销售不温不火，村里懂电商的人不是很多。”贵州省石阡县龙塘镇大屯村党支部书记周绍军介绍，为了给产品拓销路，农村普遍需要懂电商的人，由于过去缺乏互联网经济的大环境，“种地的好手一大把，数字型人才真是很难找”。

随着中国数字经济发展，相关产业对数字型人才的需求量不断提高。中国信息通信研究院发布的《数字经济就业影响研究报告》提出，截至2020年，中国数字化人才缺口已接近1100万，而随着全行业数字化的快速推进，人才需求缺口还会持续放大。

为培养切合行业需求的数字型人才，人社部此前出台了《数字技术工程师培育项目实施办法》，颁布智能制造等10个国家职业标准，为数字技术人才培养提供了政策和依据。此外，部分学校和企业还在乡村地区开设线上线下培训班，提供电商运营、信息管理等职业教育课程，助力本地数字型人才培养。

专家认为，在信息化、数字化、网络化、智能化的发展趋势下，相关部门应持续挖掘人才市场需求，推进数字人才教育培养，提高数字经济劳动力供给水平，为中国经济数字化转型增添动力。

职业发展更有盼头

解决就业是职业教育的重要任务，也是办学效果的直接体现。当前，以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新经济向各个行业领域渗透，互联网营销师、人工智能分析师等新职业不断涌现。在数字化转型升级的环境下，职业教育以提升就业为导向，依托新业态、新职业发展机遇，提质增效，让更多人在职业发展之路上稳步前行。

中共中央办公厅、国务院办公厅去年10月发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，提出紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、现代农业、现代信息技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业。创新教学模式与方法，推动现代信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学质量。

“过去人们总认为高职毕业生就业前景不好，但互联网经济和新职业发展为我们提供了新契机。”周子洋是一名高职毕业生，目前正在从事人工智能训练工作。在他看来，新业态、新职业不仅要求从业者有职场硬实力，同时也注重对高素质技术技能人才的吸纳，这为职业教育毕业生提供了大量就业机会和发展空间。

在就业导向下，职业教育数字化转型升级加速推进，一系列网课、视频课等优质线上学习内容的推出，进一步打破空间与时间的限制，为更多人接触互联网经济及相关产业提供了学习渠道。此外，职业教育的精细化程度也不断提高，越来越多人选择通过职业教育向着类型更广、专业性更强的领域发展兴趣，实现职业追求。

“如今，越来越多的在线学习平台提出紧跟时代、自我提升的‘终身学习’概念，为用户提供涵盖多行业、各年龄段的线上课程，而且完成学时后还有相应证书认证，这让我们的职业发展更有指望了。”周子洋说。

业内人士认为，在互联网经济的发展推动下，教育数字化转型是大势所趋，培养数字型人才更是当务之急。随着数字化转型升级不断深入，职业教育将更加“有学头、有盼头、有奔头”。

(责编：董童、李源)