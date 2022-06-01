原标题：江苏举行民营企业云聘直播大会助力大学生就业

2022年江苏省民营企业招聘月云聘直播大会高校毕业生就业专场21日举行，全省40场直播招聘同步上线，超千家民营企业现场提供约1万个高质量就业岗位，助力高校毕业生快就业、就好业。

本次活动组织诸多优质民营企业参加，涉及生物医药、智能制造、集成电路、新能源汽车等行业领域。招聘岗位中，不仅有品检员工程师、专案工程师、设备维护员、精机加工工程师、软件工程师、技术文员、客服工程师、电力电气工程师、LCM设备维护工程师、制程工程师等适合理工科毕业生的优质岗位，还有培训专员、商务部行政、营销管培生、职能管培生、人力资源专员等适合文科类毕业生的对口岗位。

本次活动直播总观看量达107万人次，实时收到简历近万份，职位浏览量排前10位的分别为生物医药、集成电路、新能源汽车、智能制造、数据分析、财务管理、新媒体运营、AI工程师、产品经理、Java开发工程师等。

来自南京理工大学的沈同学将于6月毕业，他希望借本次活动实现就业。他说，“企业所招岗位与自己所学专业比较契合，通过云端观看企业宣讲，直观感受了企业的整体情况，已经投了自己心仪的岗位。”

参与主会场直播招聘的南京领行科技股份有限公司和南京高速齿轮制造有限公司人力资源部门负责人表示，疫情当下，全省联动直播招聘可以让全省乃至全国的高校毕业生云端了解江苏优势产业和发展特色，为企业提供了较为宽阔的选拔人才范围，今后将更多参与此类直播招聘活动。

本次活动由江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅、江苏省工商业联合会联合举办。（记者刘巍巍）

(责编：董童、李源)