原标题：甘肃毕业生找“婆家”记：打铁须自身硬 做好一线一粒“种子”

2022年5月，兰州资源环境职业技术大学专场招聘会进校园。兰州资源环境职业技术大学供图

毕业季来临，甘肃高校毕业生“蠢蠢欲动”，就业进入冲刺阶段，每个人都想抓住寻找“婆家”最后时机，通过招聘会、直播带岗、线上等渠道，寻找更“对眼”的“婆家”。

“找工作就像找朋友，要你情我愿才能两相悦。”赵晓军是兰州资源环境职业技术大学中泰学院2019级应用化工技术专业学生，如今他凭借扎实专业知识成为中国石油化工股份有限公司兰州分公司一员。

谈起他的求职之路，“真的是打铁还须自身硬，掌握好必备的专业技能与知识后，才有可能进入理想单位。”赵晓军说，应用化工技术是化工类企业首先选择的招聘对象，是比较好就业的，而且薪资福利待遇都还不错，当然此外，过硬的专业技能也是必须的。

图为毕业生线上了解就业情况。兰州资源环境职业技术大学供图

大三期间，为了锻炼自己，赵晓军去新疆一家化工企业实习，他主动申请干脏活累活，两个月期间参加完多次安全生产培训考试。

“那是我最宝贵的一段成长经历，化工一线生产区，无一人不是百里挑一的技术大拿，在这种环境中我也快速成长起来。”他说，“我能在凌晨用4个小时把装置打扫的符合规定标准，能够独自完成装置巡检、排除装置常见故障，成为一名‘操作老手’，也是‘金牌徒弟’。”

凭借扎实专业知识和过硬的技术技能，赵晓军很快被多家化工企业看中。“毕业季找工作时，一共收到了三家单位的Offer，最后选择了自己最心仪的。”他说。

相较于赵晓军，就读于该校工程测量技术专业的马亚勇就没有那么幸运了，刚入职时，每天加班，最晚时回宿舍已是凌晨1点多。“这期间有人受不了，选择了离职，其实我也想过很多次，但最终说服自己坚持了下来，既然选择来了，就做好一线的一粒种子。”

就这样坚持一段时间后，马亚勇逐渐适应了工作环境，单位作息时间也逐渐规律。“入校前，对工程测量技术专业的印象还停留在老一辈测绘人肩扛仪器设备翻山越岭出野外测量之中。”他说，后来发现测绘行业近年来发展迅速，各类新技术新仪器不断涌现，现在的测绘人早已脱离了扛着设备满山跑的阶段，无人机、测绘车等早已普及，工作环境已是今非昔比。

近年来，兰州资源环境职业技术大学高度重视大学生就业工作，落实就业工作“一把手”责任，建立了“校院二级、院为主体、六级联动、全员参与”就业全程化服务管理体系，发挥辅导员在毕业生就业工作中“最后一公里”作用，建立校、院、班三级就业联动网络。

图为兰州资源环境职业技术大学学生实习。(资料图) 兰州资源环境职业技术大学供图

为了强化人才培养，提升大学生就业竞争力，该校坚持专业对接产业深植人才培养全过程。学校从市场人才需求实际出发调整专业设置，根据制造业强国建设、破解“卡脖子”关键技术和甘肃省新兴产业发展需求，增设了人工智能工程技术、智能制造工程技术等职业本科专业；对接甘肃省特色优势产业和生态产业发展需求，增设了资源勘查工程技术、安全工程技术、智慧气象技术专业等。

此外，学校充分调研市场需求和职业岗位需要后，停招了矿井建设、矿业装备维护等7个专科专业，优化了专业机构。

兰州资源环境职业技术大学党委书记郑绍忠表示，如今，学校毕业生就业呈现出高专业对口率、高成长性、高起薪、高就业稳定性和高就业满意度等特点。学校通过电话、网络等形式准确掌握每一名未就业、再择业毕业生的就业意向和状态，建立帮扶台账，根据重点群体毕业生的个人特点和专业特长，实施一生一策，动态帮扶，不就业不脱手，确保就业帮扶不断线、不降档。 (记者 刘玉桃)

(责编：曹淼、李源)