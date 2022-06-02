原标题：面向未成年人营销，能不能有个底线？

在“六一”国际儿童节到来之际，市场监管总局以及多地市场监管部门向社会公布一批当前侵害未成年人权益的典型案例，呼吁全社会关注保护未成年人权益，提高未成年人防范意识，共同为未成年人健康成长营造良好的市场和社会环境。

盲盒营销诱导未成年人过度消费；无底线营销食品危害未成年人身心健康；向未成年人销售烟酒……

今年“六一”国际儿童节，正逢新修订的未成年人保护法实施一周年，市场监管总局以及多地市场监管部门发布已查处的侵害未成年人权益典型案例。这些典型案例涉及盲盒、儿童食品、玩具、服饰、电子烟、酒等商品。

盲盒营销问题多

盲盒营销是近年来出现的一种新型营销模式，因其“中奖”未知性给消费者带来惊喜、趣味而广受追捧，也因其销售临期或假冒伪劣商品、概率不透明，以珍藏、稀有、限量等名义诱导未成年人冲动消费而备受质疑。2021年以来，浙江省市场监管部门受理的8.91万件涉及儿童消费投诉举报中，与盲盒相关的有1.03万件，占总量的11.56%。浙江省消保委通过暗访方式开展消费体验，发现部分手办盲盒设置超长预售期、概率不透明、个别零食盲盒商品临近保质期等问题。

例如，今年1月25日，浙江省杭州市拱墅区市场监管局收到反映拱墅区某商场内的泡泡玛特自动售货机涉嫌有奖销售信息不明确的举报。

经查，天津泡泡玛特文化传播有限公司于2022年1月19日在该自动售货机的显示屏上展示有奖销售活动海报，活动奖品为机器人商店限定新春礼盒一套，内含POPMART新春限定扑克牌一份和新春限定红包纸一套。活动主要内容为“单笔消费购买2个商品有50%的概率掉落赠品，购买3个商品有75%的概率掉落赠品，购买4个及以上商品将100%掉落赠品”，上述字体在屏幕中相对突出。另有备注为“如机器内赠品已赠罄，补货前如继续购买赠品不会掉落，该期间的购买行为将不会纳入本次活动范围”，上述字体在屏幕中较小。

据悉，该公司实际在拱墅区某商场的自动售货机内放置了10个赠品，但在活动中未明确告知消费者该售货机内可赠奖品的数量，消费者在购买时无法明确知晓该售货机内赠品是否已赠罄，以致影响了该售货机有奖销售活动的兑奖。4月11日，杭州市拱墅区市场监管局依法对天津泡泡玛特文化传播有限公司有奖销售信息不明确的违法行为作出罚款5万元的行政处罚。

无底线营销食品行为遭严打

市场监管总局有关负责人表示，2022年民生领域案件查办“铁拳”行动将面向未成年人开展无底线营销、儿童用品质量违法等列为打击重点。

各地市场监管部门综合运用食品安全法、未成年人保护法等法律法规，打出一套执法“组合拳”，严厉打击各类侵害未成年人合法权益违法行为，查办了一批社会关注度高、违法性质恶劣的案件，维护了广大少年儿童的合法权益。

例如，今年2月17日，山东省临沂市市场监管局对无底线营销食品行为开展执法排查，发现临沂市兰山区雅媛百货超市销售色情、低俗、恶搞造型糖果食品。经查，该超市共购进上述产品97盒，另有无包装的产品738袋，涉案产品货值共计4.56万元，产品通过网络销售至10余个省市。

以糖果为载体，利用未成年人“猎奇”心理，通过宣扬低俗恶搞内容诱导消费，严重影响未成年人心理健康。5月19日，临沂市市场监管局依法对雅媛百货超市经营标签不符合食品安全国家标准规定食品行为作出没收违法产品、吊销食品经营许可证以及处罚到人的行政处罚。

无独有偶。今年4月28日，浙江省温州市市场监管局执法人员根据移交线索依法对温州林通包装有限公司进行现场检查，发现该公司印刷并销售给旺兴食品(漳州)有限公司的糖果塑料包装袋标注有色情暗示文字及图案，上述文字、图案不属于食品国家标准要求必须标注的文字、图形、画面，且内容低俗，损害未成年人身心健康。

5月27日，温州市市场监管局依法对该公司印刷含有损害未成年人身心健康内容的广告违法行为作出没收广告费用3.88万元、罚款20万元的行政处罚。

向未成年人销售烟酒现象仍存在

未成年人身心发育尚不成熟，烟酒会严重影响未成年人的健康成长。预防未成年人犯罪法明确规定，禁止经营者向未成年人出售烟酒。然而，在现实生活中，超市、酒吧、娱乐场所、外卖平台甚至自动售货机向未成年人售卖烟酒的情况却并不少见。

例如，今年3月7日，有消费者投诉举报称，江西省乐平市坤香文具店内有向学生销售电子烟的行为，乐平市市场监管局执法人员当即会同乐平市烟草专卖局执法人员对该店进行现场检查。在店内发现有“戒烟型充电电子烟”1根，烟油28瓶(小)，“尼威”电子烟2支，以上产品皆无相关厂名厂址。

3月30日，乐平市市场监管局对乐平市坤香文具店向未成年人销售电子烟的行为，作出没收相关电子烟、没收违法所得2元、罚款2000元的行政处罚。

今年2月下旬，浙江省湖州市吴兴区市场监督管理局联合公安部门，通过现场调查取证、电子固证、证人证言、当事人询问等，查明湖州吴兴区某咖啡厅存在向多名未成年人销售饮用酒的违法行为。3月23日，吴兴区市场监管局依法对该咖啡厅向未成年人销售饮用酒及未取得许可从事餐饮服务的违法行为作出没收违法所得8049元并罚款6.2万元的行政处罚。

针对上述问题，专家指出，面向未成年人的无底线营销或许会短时带来些许利润，但在监管部门的重拳打击之下，最终会承担高昂的违法成本。企业应自觉摒弃不良营销行为，共同为未成年人营造一个良好的成长环境。市场监管部门也应继续加大监管力度，对向未成年人进行无底线营销的行为予以严肃查处，斩断伸向未成年人的无底线营销黑手。

(本报北京6月1日电)

(责编：赵竹青、陈键)