胡璐

原标题：我国湿地保护进入法治化轨道新阶段——写在湿地保护法正式施行之际

初夏时节，杭州西溪湿地。河湖港汊、声声鸟鸣，充满着自然野趣。附近不少居民一到周末就来这里呼吸新鲜空气。

谁能想到，20多年前，这里的河道曾经垃圾遍布，大量居民因环境恶劣搬家，湿地面积也从历史上的60平方千米锐减至10余平方千米。从2003年开始，杭州市启动西溪湿地综合保护工程，逐渐恢复了西溪湿地的面貌。

6月1日，我国首部专门保护湿地的法律——湿地保护法正式施行，这意味着更多湿地将进一步强化原生态保护，在新时代焕发更美的光彩。

湿地，被誉为“地球之肾”，是重要的自然资源和独特的生态系统，具有调洪蓄水、净化水源、储碳固碳、调节气候等独特的生态功能，为经济社会可持续发展提供重要支撑。湿地还是众多野生动植物的生存繁衍、栖息之地，是十分富集的“物种基因库”。

“湿地保护法的颁布实施是践行习近平生态文明思想的重要成果，也是维护国家生态安全和生物多样性的战略举措。”国家林业和草原局（国家公园管理局）党组书记、局长关志鸥说，这标志着我国湿地保护全面进入法治化轨道的新阶段。

党的十八大以来，我国不断强化湿地保护，湿地保护管理体系初步建立，现有64处国际重要湿地、29处国家重要湿地，建立了600余处湿地自然保护区、1600余处湿地公园，湿地保护率提高到50%以上。

但长期以来，由于对湿地的功能和作用认识不足，加上缺乏明确的法律规范和保护责任界定，过度利用甚至破坏湿地的现象时有发生，湿地保护修复面临诸多挑战和压力。

在北京林业大学生态法研究中心主任杨朝霞看来，湿地保护法弥补了我国法律体系的生态短板，在很大程度上有利于扭转“重资源、轻生态”的失衡局面，推动生态法治建设。

他解释说，由于湿地管理涉及水利、环保、农业、自然资源等多个部门，此前涉及的湿地保护相关法律法规分散在水法、水污染防治法等，主要侧重于单一要素或单一功能的保护，缺乏对湿地生态空间、湿地要素生态功能的保护和湿地生态系统的统筹管理。

“此次实施的湿地保护法，界定了湿地保护和利用的范围边界，确立了湿地保护修复和规范利用的制度体系。贯彻实施这部法律，有利于引导和规范湿地的合理利用，保障湿地生态良好和永续利用，实现经济、社会、生态三大效益相统一。”杨朝霞说。

国家林草局湿地管理司司长吴志民表示，湿地保护法立足湿地生态系统的整体性系统性保护，确立了湿地保护管理顶层设计的“四梁八柱”，为更加系统、更加科学地保护修复湿地奠定了坚实的法律基础。

他举例说，在原则和理念方面，要求湿地保护坚持保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用的原则，湿地修复要以自然修复为主，自然恢复和人工修复相结合，开展湿地保护修复要因地制宜采取措施，充分考虑水资源禀赋科学施策。

在系统性保护方面，规定国家对湿地实行分级管理及名录制度，将湿地分为重要湿地和一般湿地，重要湿地依法划入生态保护红线；对河湖湿地、滨海湿地、城市湿地、红树林湿地、泥炭沼泽湿地进行分类保护，并区别不同湿地类型明确修复要求。

在科学利用方面，强调正确处理好湿地保护与利用的关系，严格保护并不是不要利用，而是要在符合湿地保护要求的前提下，鼓励单位和个人开展多种利用活动，推动湿地保护修复真正走上生态优先、绿色发展之路。

在责任落实方面，要实行湿地保护目标责任制，压实地方政府湿地保护主体责任，强化监督检查。

“国家林草局将以湿地保护法实施为契机，加强湿地保护和修复。”吴志民说，力争到“十四五”末，我国湿地保护率提高到55%，恢复湿地100万亩，营造红树林13.57万亩，修复红树林14.62万亩。

(责编：赵竹青、陈键)