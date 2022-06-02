原标题：大规模开发 高水平消纳！《“十四五”可再生能源发展规划》发布

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。昨天，《“十四五”可再生能源发展规划》公开发布，明确了“十四五”期间，我国可再生能源发展的目标、重点任务和保障举措。

《规划》明确，到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右。可再生能源在一次能源消费增量中的占比超过50%。

在发电量方面，可再生能源年发电量将达到3.3万亿千瓦时左右，在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

在消纳方面，全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%，利用率保持在合理水平。

在非电利用方面，太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

国家能源局新能源和可再生能源司司长 李创军：“十四五”时期，新能源发展进入了一个新的阶段，更多发挥市场的力量，发挥市场主体的作用，通过市场来形成新能源发展的动力。

新闻链接：一次能源和可再生能源

按基本形态分类，能源可分为一次能源和二次能源。一次能源，指在自然界现成存在的能源，如煤炭、石油、天然气、水能等 。二次能源则指由一次能源加工转换而成的能源产品，如电力、煤气、蒸汽及各种石油制品等。

而一次能源又可再分为水能、风能之类的可再生能源，和煤炭、石油、天然气之类的非再生能源。

加快大基地建设 引领可再生能源发展

据介绍，“十四五”时期，我国可再生能源将呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征，既大规模开发，也高水平消纳，同时保障电力可靠稳定供应。《规划》提出通过加快九大陆上可再生能源基地，五大海上风电集群等建设，来引领可再生能源高质量发展。

国家能源局新能源和可再生能源司司长 李创军：三北地区主要搞基地化、规模化、集中式的开发，西南地区主要搞水、风、光一体化开发，在中、东、南部地区主要实行分散式、分布式开发利用，在沿海地区要加快海上风电的开发建设利用。

《规划》明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、新疆、黄河下游等陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地，以及山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。

同时，重点推进技术创新示范、开发建设示范、高比例应用示范等三大类18项示范工程，加快培育可再生能源新技术、新模式、新业态。加速推进可再生能源高质量发展。

以可再生能源为基础 推动农村能源低碳转型

农村能源是乡村振兴的重要载体。《规划》提出，“十四五”期间，我国将大力推动农村可再生能源发展，加快构建以可再生能源为基础的乡村清洁能源利用体系，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

《规划》明确，利用乡村建筑屋顶、院落空地、田间地头、设施农业、集体闲置土地、通过村集体土地作价入股、农民参股等方式，推进乡村分散式风电和分布式光伏发展。在提升乡村绿色电力自给率的同时，推动乡村产业发展，壮大村集体经济，增加农民收入。

同时，我国还将构建县域内城乡融合的多能互补清洁供暖体系，积极推进生物质能清洁供暖，因地制宜推动地热能、太阳能、电能供暖，提升农村清洁供暖水平。以县域为单位积极开展生物天然气示范，提高有机废弃物、畜禽粪便的资源化利用率，助力农村人居环境整治提升。

国家能源局新能源和可再生能源司司长 李创军：要加快农村乡村能源站的建设，整个推进农村地区低碳化、零碳化。

(责编：赵竹青、陈键)