在航天科工集团二院206所，一位名叫许诺的首席专家带领拥有三十余位青年博士的“博士天团”，攻克了空间微动力、生物微机电、智能传感等领域多项核心技术难关。

许诺将微流体控制这一颠覆性前沿技术融入航天领域，为构建卫星网络的微纳卫星配备了先进的大比冲、高效能动力系统。为了寻找微电推进器的隐性问题，她曾带领团队24小时连续不间断做试验，甚至几天几夜在试验室不合眼，成功研制出一个只有巴掌大小，性能却比同类产品翻倍的电推进器。近年，许诺团队研制的离子液体微电推进器搭载技术试验卫星发射入轨，并顺利完成多次在轨点火试验。

工作多年以来，许诺一直在微流体控制与管理领域深耕，但她和团队研发的航天技术却不只服务于航天领域。2020年新冠疫情来袭，许诺带领团队跨界到生物医疗领域，将微流体技术应用到环境气溶胶检测中，仅用了一年半时间就拿出了首台原型机，实现了多种环境样本的有效检定。“越进行科技创新，越发觉多学科人才的重要性。我们的创新涉及物理、化学、人工智能乃至生物技术，需要一直学习不同的东西，再进行综合运用。”

航天科工集团二院206所首席专家、全国三八红旗手许诺和女儿。

在单位独当一面、“霸气外露”的许诺的另一个身份，是聪明可爱的小姑娘果果的妈妈。跟许诺一样，果果的爸爸也在航天系统工作。通宵试验、出差、加班对两人来说，都是家常便饭，如何在有限的时间内平衡好家庭和事业对夫妻二人都是个挑战。

这位航天女总师说，自己陪伴孩子的时间虽然不多，但她提炼出一套独特的育女心得。

生于“航天之家”的果果，也和妈妈一样，兴趣爱好非常广泛，爱弹琴、爱画画、爱做科学实验、也爱体育运动。许诺说：“现代社会的人才更需要全面开花。”所以，对于果果的兴趣爱好，她总是大力支持，尽量在闲暇时光参与孩子的各项活动，鼓励她去感受更广阔的世界。

果果在科学方面最早的启蒙来自妈妈对工作带有童话色彩的描述。三四岁时，小姑娘对每个人的社会身份逐渐有了概念，总是缠着许诺问：“妈妈是干什么的？妈妈的工作做什么？”如何用合适又通俗的语言来解释自己的工作，对许诺的表达能力是个不小的考验。

思索了一番之后，许诺说：“妈妈的工作是做哈利·波特的隐身斗篷，穿上以后可以把你变没或者妈妈变没，这样我们就能隐形了。”当果果看小飞侠动画片时，许诺也会趁机向她解释：“妈妈也会做像这样会说话、会飞翔的机器，让大家穿上之后变得很强大，保护咱们国家的安全。”

长大后，果果对科学的兴趣逐渐显现出来。刚上小学时，她拿着自己画的一幅画上很复杂的图形对许诺说：“妈妈，这是我画的对地观测望远镜”—如此完整而清晰的表述让许诺大吃一惊。不仅如此，写作文时，果果也更爱写带科幻色彩的文章。“人类跑到火星上去，做梦穿越到未来了，地球被改造成了……类似这样的幻想描写，经常可以在她的习作里看到。”

其实，果果也是一个情感丰沛的孩子。去年学校组织了致敬革命烈士的演讲活动，果果所在的中队选择了介绍《永不消逝的电波》中的李白烈士，查资料、看电影、画插画……前后忙活了半个月，每天小黑板上给这部分安排的时间都在半个小时以上。擅长绘画的果果还把作品制成了栩栩如生的连环画，展示李白烈士的生平故事。

许诺也在空闲时帮果果涂颜色，当她的第一个听众。“在整个准备过程中，最打动我的是果果讲述故事时的那份自豪感。她不是简单地为了完成任务而背资料，而是对英雄发自内心的崇敬，想竭尽全力表达英雄们为新中国成立抛头颅洒热血的伟大，那份诚挚情感弥足珍贵。”

不用父母的视角和视野去限制孩子的成长空间，而是永葆好奇心，与孩子一同成长。博士学历的许诺始终学习不辍，也很清晰做家长的职责。“新时代做父母更像是孩子的铺路人，尽所能帮她拓展成长的广度，但是我们不能决定她选择走哪条路。”（记者 赵磊）

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