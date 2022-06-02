人民网北京6月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月2日，为期4天的铁路端午小长假运输正式启动，至6月5日结束，预计客流总体回暖，全国铁路日均发送旅客540万人，比五一假期日均增加200万人以上。

据国铁集团相关负责人介绍，铁路部门将认真贯彻党中央、国务院稳住经济大盘部署要求，统筹做好疫情防控、旅客运输、保通保畅等工作，有力有效服务人民群众节日出行和经济社会平稳健康发展。重点做好以下三方面：

一是动态灵活安排运力，满足旅客出行需求。根据疫情防控最新情况，自6月1日起将铁路客票预售期调整为15天；密切关注全国各地疫情防控政策调整和客流变化情况，从12306售票系统大数据分析看，客流呈现回暖趋势，部分低风险地区短途客流集中出行。铁路部门将精准实施“一日一图”，在严格落实疫情防控措施的基础上，动态灵活安排运力，适时增开旅客列车，及时发售车票，满足旅客出行需求；针对各地高校集中放假的情况，做好高校学生返乡运输工作；针对低风险地区热门线路，提前储备一定数量的热备车组和人员，随时准备上线运行，保障旅客出行需要。

二是落实保通保畅措施，确保重点物资运输。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道和繁忙干线，提升电煤运输能力，为各地“迎峰度夏”提供充足运力支撑。全力保障防疫、涉农、生产生活物资运输需求，开辟绿色通道，加强途中运行盯控，确保安全高效送达，为复工复产、经济平稳运行提供运输服务保障。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车运输组织，确保铁路口岸站畅通，保障国际产业链供应链稳定。

三是加大疫情防控力度，营造安全出行环境。严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车防控措施，严控列车载客率，推广自主进出站、扫码点餐等无接触式服务；强化旅客乘降组织，动态调整验证安检通道，落实保洁、餐饮、供水等基本服务。加强重点旅客服务，通过12306网站、电话、APP等多种渠道受理预约，提供协助乘降、便利进出站等贴心服务，确保旅客平安有序出行。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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