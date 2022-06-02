人民网北京6月2日电 （记者王连香）据中国民航局消息，6月1日，民航局再发熔断指令，对波兰航空公司LO93航班（华沙至天津）等6个航班实施熔断措施。

根据民航局通报，5月19日入境的波兰航空公司LO93航班（华沙至天津）确诊新冠肺炎旅客9例，5月19日入境的四川航空公司3U8502航班（温哥华至成都）确诊新冠肺炎旅客6例，5月19日入境的中国国际航空公司CA868航班（约翰内斯堡至深圳）确诊新冠肺炎旅客5例，5月20日入境的阿曼航空公司WY851航班（马斯喀特至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，5月20日入境的厦门航空公司MF830航班（洛杉矶至厦门，周五入境）确诊新冠肺炎旅客5例，自6月6日起，分别暂停以上5个航班运行2班。5月24日入境的南方航空公司CZ328航班（洛杉矶至广州，周二入境）确诊新冠肺炎旅客10例，自6月13日起，暂停该航班运行4班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，上述6家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

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