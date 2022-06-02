交通运输部启动三级响应应对四川芦山6.1级地震 将安排公路应急抢通资金
2022年06月02日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，6月1日17时，四川省雅安市芦山县发生6.1级地震后，交通运输部迅速作出部署，立即启动三级应急响应，指导四川交通运输部门在地方党委政府领导下迅速排查情况，做好抢险救灾、抢通保通、路网运行监测和出行引导等工作。目前已派员赶赴现场，交通运输部公路局将安排公路应急抢通资金。
据交通运输部相关负责人表示，四川省交通运输厅已启动二级响应，组织当地公路部门开展排查，立即派出总工程师带队的工作组赶赴现场。
该负责人表示，截至6月1日20时，公路方面，经初步排查，震区路网运行总体正常，高速公路桥梁隧道均正常，国省干线公路之前发现的两处阻断已抢通，抢险队伍将严密监测，对新发生的落石路段做到随断随抢、随抢随通，排查的县道中尚有两处路段也正在抢通中。铁路方面，已封锁相关区间运行线路并开展排查，成都铁路监管局负责同志正赶赴现场。民航、邮政方面，暂未接报地震对民航、邮政运行造成影响的报告。
(责编：乔业琼、吕骞)
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