人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）水运是综合交通运输体系的重要组成部分，是服务经济内外循环、促进产业链供应链稳定的重要支撑。

交通运输部相关负责人表示，5月以来，全国港口航道畅通高效，运力保障有力，水运生产稳中向好。5月份，全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨，同比下降0.7%，日均环比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%；11个国际枢纽海港完成集装箱吞吐量1776万TEU，同比增长5.2%，日均环比增长3.9%。上海港完成集装箱吞吐量340.96万标箱，同比下降10%，日均环比增长7%，并呈加快恢复性增长态势。长江三峡和西江长洲船闸共通过货物3130.8万吨，同比增长1.2%，日均环比增长8.3%。

我国集装箱港船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.98天、1.04天，环比分别上升9.2%、下降3%，明显优于国外主要集装箱港口平均水平的3.3天、2.4天。中远海运、马士基等13家主要国际班轮公司在我国主要出口远洋航线累计投放192万标准箱舱位，环比基本持平；完成集装箱运量184万标箱，环比增长1.9%；上海出口集装箱运价指数均值4126点，环比下降1.9%。

该负责人表示，交通运输部坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，充分发挥物流保通保畅工作机制作用，以长三角、粤港澳、京津冀等区域为重点，强化区域联动和调度协调，高效统筹水运疫情防控、保通保畅和安全生产工作。

一是保港口高效运行，彰显港口硬核力量。充实港口一线作业人员，强化高风险岗位人员封闭管理，保障重点港口全天候作业，全力促进上海港全面达产。及时协调解决前期上海港公路集疏运不畅等问题，发挥水水中转和铁水联运优势，大力推进“公改水”“公改铁”，2022年1-4月，全国港口集装箱铁水联运量完成278.9万标箱，同比增长18.1%，全面提升了港口集疏运能力。

二是保航道畅通，主通道和关键节点有序运行。印发进一步加强航道通航建筑物疫情防控和保通保畅及安全生产工作的通知，指导各地切实做好航道、通航建筑物和水上服务区疫情防控、防汛防台、巡查维护等工作。动态跟踪航道情况，及时协调解决个别船闸运行不畅问题。指导部分船闸做好施工期通航保障，通过采取优化调度、深入挖潜等措施提高通航效率。

三是保船舶运力投放，海运运价总体下滑。引导国际班轮公司保障上海港等港口出口航线航班和舱位投入，增加现货市场在线订舱投放量。运力和舱位保障得到提升，运价总体继续下滑。

四是加强上下游联动，全力保障产业链供应链稳定。实施好定向降低沿海港口引航费等政策措施，引导上港集团等港口企业采取重箱库场使用费优惠措施，中远海运集团、马士基等国际班轮公司减免滞箱费等费用，与上下游企业共克时艰。2022年4-5月，上港集团累计为客户减免重箱库场使用费近2亿元。港航企业与重点生产企业和进出口企业加强供需对接，加快货物提离，优先保障重点物资运输需求，促进产业链供应链协同复工达产。

五是加强科技赋能，着力提升物流服务效率。积极应对疫情，大力推行非接触作业、无纸化作业，上港集团电子防疫通行证全国互认、运转良好，目前已发放153万余张。推进港航作业单证电子化流转，部署应用基于区块链的集装箱货物港航电子放货，不断提升港航业务在线办理率。京杭运河船闸大力推进网上申报、“水上ETC” 等过闸模式，长江干线电子航道图全线建成使用，有效提升了通行效率。

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