人民网北京6月2日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部等11个“菜篮子”食品管理部际联席会议成员单位制定了《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》（以下简称指南），分区域、分环节、分类别细化工作措施，确保“菜篮子”产品生产稳定和流通顺畅。

指南明确，新冠肺炎疫情常态化防控条件下“菜篮子”产品保供稳价工作要统一指挥、属地负责，落实市长负责制。防控措施不得简单化、“一刀切”、层层加码，严禁以疫情防控为由，擅自设卡拦截、随意断路封村，不让农民下地种田、限制农机通行作业、限制“菜篮子”产品运输、分销、配送，影响“菜篮子”产品市场稳定。

指南提出，要千方百计稳定“菜篮子”产品生产供应。防范区要采取有效措施，积极组织新型农业经营主体及广大农户，开展“菜篮子”产品生产。管控区要在落实闭环管理要求的前提下，组织新型农业经营主体就近开展互助合作、互换用工，满足生产需求。封控区及全域封闭的城市要通过组织生产突击队、技术服务队和开展委托服务等应急措施，确保本地生产稳定、及时收获上市。

指南强调，要多措并举畅通“菜篮子”产品运输通道，严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，按照“菜篮子”产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围的要求，优先核发《重点物资运输车辆通行证》。疫情严重地区要依托城市周边物流园（枢纽场站、快递园区）、高速公路服务区等设立的物资中转调运站、接驳站或分拨场站，做好“菜篮子”产品应急中转调运工作。要及时启用“菜篮子”产品保供联动机制，已有渠道不能满足“菜篮子”产品市场需要的，要主动寻求外部支持，进一步拓宽货源渠道，增强市场供给。要综合施策保障“菜篮子”产品终端配送，防范区、管控区要组织社区设置常态化自提点、无接触配送点等便民设施，采取居民自提、社区配送等方式，保证终端畅通。封控区及全域封闭的城市要鼓励以社区为单位，按需设置临时供应点、自提点，通过标准化蔬菜生鲜包、无接触配送等方式，满足居民生活需求。

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