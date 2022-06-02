人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）日前，中国人民大学重阳金融研究院主办中美论坛（2022年春季），论坛发布的研究报告认为，中国要加快推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的落地以及加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的相关谈判；增强产业链供应链韧性，对供应链各环节进行多元化、大范围布局，布局新技术以推动构建智能化的供应链体系；同时，目前数字经济已经成为全球经济新的增长极，数字服务贸易占比迅速上升，要推动全球治理尤其是全球数据治理的有效开展。

报告指出，要制定金融强国战略与方案，进一步完善资本市场内生稳定机制，继续推进股票注册制改革；中国资本自由流动的程度需继续审慎控制，避免形成过大的人民币贬值和资本外流压力；加大金融信创的推广实施力度。

报告强调，要加快能源自主进程，制定能源替代“三步走”战略。制定“节煤稳油增气”战略，推出一系列的相应配套政策，涉及法律、确权以及税收等领域，通过扩大可再生能源规模实现能源生产完全自主可控。

报告认为，要尽快建立独立自主可控的关键技术体系，高度关注“技术脱钩”风险较高领域的产业链安全，积极参与全球科技合作与治理，做好科技持久战的必要准备，特别是在人才培养、科研创新体系方面。

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