原标题：首届美团青山科技奖评选结束 9名青年科研工作者每人奖金100万

据悉，由美团青山科技基金资助的首届“青山科技奖”评选结束，9名科研人员获奖。与此同时，首届“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目评选也已出炉，9个研究项目入选。

青山科技基金是美团发起，中国科协生态环境产学联合体、中国石油和化学工业联合会作为战略合作伙伴共同参与，相关学会和行业协会共同支持的公益性基金，先期投入5亿元，旨在鼓励更多科研力量投身环保研究，助力绿色低碳基础科研及技术成果转化，推动行业绿色发展，实现美丽中国愿景蓝图。该基金资助方向包括青年科学家公益性奖项“青山科技奖”和“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目两大分支。

2021年8月至2022年2月，按照《青山科技奖章程》及《“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目管理办法》，青山科技基金组织开展征集和评选工作，经过形式审查、评选和公示环节，最终产生9名“青山科技奖”获奖人及9个入选示范项目。据了解，2022年度美团青山科技奖申报即将启动，申报时间为2022年6月5日至9月5日，符合条件的科研工作者均可通过青山科技基金官网进行申请。

支持在环保科技创新中勇挑重担、攻坚克难的青年科研工作者

首届青山科技奖重点关注绿色低碳包装材料、碳捕集及资源化利用、低碳运输及储能三大议题，资助在材料科学、化学、化学工程、环境科学、能源科学等领域有关键推动作用、在中国内地或港澳地区工作的45周岁及以下青年科研工作者，奖励不超过10人，每人获得100万元奖金，分三年拨付。

2021年度“青山科技奖”9位获奖人研究方向，包括二氧化碳电催化制高值化学品、化工生产提效减排、储能电池、低碳材料等，均对促进绿色发展有重要的现实意义和潜在价值。中国工程院院士、四川大学教授王琪认为，青山科技基金让大家更关注我们的绿水青山事业，更关注跟双碳相关的科技事业，可以让更多年轻人、科技工作者来研究建设美丽中国所需要的交叉科学的科技。获奖人、湖南大学教授王双印则表示，青山科技奖的设立可以激发更多的科研工作者从事相关领域的工作，吸引更多学生投入到相关研究。

美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示，美团一直关注外卖行业低碳环保，青山科技基金旨在激励年轻科学家、科研人员以更强的信心投入低碳基础科研，勇闯“无人区”。

针对这一聚焦“碳中和与循环经济”科技的社会奖项，中国工程院院士谭天伟表示，奖项对广大的青年科技工作者既是一种鞭策，更是一种激励。

联合多方推进绿色发展，助力技术成果在产业中实际应用

2021年度入选的9个“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目，聚焦绿色包装、绿色回收和绿色供应链建设，在全国范围内落地具创新性、环保性、示范性的先进技术解决方案。如东华大学的回收聚丙烯餐盒的高值化应用项目，将解决餐盒回收及再生过程中的共性问题，开发回收餐盒制备细旦聚丙烯纤维和高强度聚丙烯纤维的关键技术，并实现其在运动服装、背包及安全绳索等领域的应用。

一直以来，美团关注外卖行业环保问题，积极联合生态各方探索绿色转型。早在2017年，美团就发起了外卖行业关注环保的行动——“青山计划”，希望发挥连接优势，带动外卖全产业链和消费者，共同推动行业环保进程。

“青山计划”设立了绿色包装、低碳生态、青山科技、青山公益四大板块，着眼于生活服务业绿色低碳发展，带动生态各方共建共享。五年来，青山计划始终围绕“更好生活、更美自然”的愿景，开展外卖包装创新，发布绿色包装名录，孵化适用新型产品；推进塑料餐盒回收再生，开展回收试点，并在厦门、杭州、上海等地落地规模化常态化回收项目；搭建商户绿色经营知识体系，建设商家和用户便捷参与机制；设立青山科技基金，以科技驱动绿色转型。

2020年，青山计划发布了2025年目标，希望与行业上下游全产业链生态伙伴一起，共同实现三大目标：为平台全量商家提供外卖包装可回收、可降解或可重复使用的解决方案；联动产业上下游在全国20个以上省份建立常态化餐盒回收体系；促进1亿用户践行无需餐具等可持续消费行为。

(责编：董童、李源)