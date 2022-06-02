人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，日前，西气东输管道系统轮南压气站与中国石化塔河油田联通工程投产进气，塔河油田天然气资源正式通过管输方式由西气东输管道系统上载进入“全国一张网”。

西气东输一线、二线轮南压气站。受访者供图

业内人士认为，进一步深化油气管网运营机制改革的举措，对于拓宽上游资源供应渠道、更好地保障国家能源安全具有重要意义，我国西北地区管网基础设施公平开放由此迈出坚实一步。

据了解，轮南压气站地处塔克拉玛干沙漠边缘，是我国第一条世界级长输管道西气东输一线首站和西气东输二线轮吐支干线的首站，年输气能力340亿立方米。

国家管网集团负责人介绍，此前，受输送渠道限制，塔河油田天然气产能无法充分释放。该联通工程投产后，塔河油田天然气资源输送途径得到拓宽，预计到2025年其天然气上载量将由目前的6.5亿立方米/年增加到55亿立方米/年，对进一步提升我国天然气供应和保障能力、促进天然气产业链协调发展具有支撑作用。

轮南压气站员工进行投产前准备工作。受访者供图

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