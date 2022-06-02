人民网北京6月2日电 （记者栗翘楚）粽子，作为中国历史文化积淀深厚的传统食品之一，如今正日益受到海外市场的青睐。

5月26日，嘉兴五芳斋产业园的粽子生产车间呈现出一派繁忙景象，工人们正紧张有序地进行着制作馅料、清洗粽叶、包裹粽子等工序。

“眼下正是出口旺季，不少客户的订单要得急，我们的工人都在加班加点赶制订单。前阵子因为疫情的关系，物流严重受阻，很多成品造成积压，而粽子又属于时令产品，我们真的很着急。多亏海关及时上门帮扶，为我们量身定制了解决方案，顺利出口。”浙江五芳斋实业股份有限公司进出口部负责人说。

在了解企业困难后，嘉兴海关迅速指派“助企专员”。对企业进行点对点帮扶，指导企业合理规划出口口岸，疏通因疫情导致的物流堵点；科学实施出口食品安全监督抽检计划，对需要查检的单子实行“即报即检”；打通粽子出口快速通道，24小时保障通关，各环节之间确保“零延时”。

“我们积极强化智慧海关作用，保障信息化系统稳定高效运行，检验合格后第一时间放行并出具相关证书，便于企业合理安排船期，提升通关速度，确保嘉兴粽子高效出口。”嘉兴海关监管四科科长许杰说。

东莞海关对出口粽子进行查验。彭扬摄

早在5月上旬，东莞便迎来了粽子出口旺季，东莞海关开启粽子出口“绿色通道”，验放今年首批出口香港粽子。据了解，该批粽子当天抵港上架销售，为香港同胞的餐桌增添了一抹清新粽香。

东莞永富食品有限公司报关负责人说：“端午节前后，我们共计划出口1768箱风味肉粽，东莞海关提前为我们开展相关食品安全政策解读和指导。如今，我们的粽子赞誉度越来越高，‘回头客’的订单也越来越多。”

佛山海关关员到粽子出口企业实施查验。关悦摄

粽子作为时令美味，食品安全需要严格把关。近日，佛山海关驻禅城办事处的关员走进佛山市今逸食品有限公司仓库，仔细检查原料入库、验收等各种记录，对加工原料及成品实施查验，并向企业通报相关食品安全案例和主要出口地区相关准入规则。

粽子存储时间短，对通关、运输的时效性有着较高的要求，加上疫情下物流运输压力大，出口运费也随时在变化，给企业出口造成较大影响。

“现在申报出口的全程都可以在线上进行，现场通关速度也很快，最大限度保证了粽子的风味。今年公司出口量稳中有升，还开发了许多新品种，将继续积极开拓新市场。”该公司负责人说，目前公司生产线已满负荷运转，将让更多不同口味的粽子产品走上国际餐桌。

(责编：乔业琼、吕骞)