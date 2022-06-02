新华社北京6月2日电（记者叶昊鸣）记者2日从交通运输部获悉，5月份，全国重点监测港口完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%。

交通运输部有关负责人当日发布了一组数据：5月份全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨，日均环比增长3.2%。11个国际枢纽海港完成集装箱吞吐量1776万标箱，同比增长5.2%，日均环比增长3.9%。上海港完成集装箱吞吐量340.96万标箱，日均环比增长7%，并呈加快恢复性增长态势。长江三峡和西江长洲枢纽船闸共通过货物3130.8万吨，同比增长1.2%，日均环比增长8.3%。

“我国集装箱港船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.98天、1.04天，明显优于国外主要集装箱港口平均水平的3.3天、2.4天。”这位负责人说，交通运输部以长三角、粤港澳、京津冀等区域为重点，从五个方面高效统筹水运疫情防控、保通保畅和安全生产工作。

一是保港口高效运行。保障重点港口全天候作业，及时协调解决前期上海港公路集疏运不畅等问题，大力推进“公改水”“公改铁”。

二是保航道畅通。指导各地切实做好航道、通航建筑物和水上服务区疫情防控、防汛防台等工作。及时协调解决个别船闸运行不畅问题，采取优化调度、深入挖潜等措施提高通航效率。

三是保船舶运力投放。引导国际班轮公司保障上海港等港口出口航线航班和舱位投入，增加现货市场在线订舱投放量，运价总体继续下滑。

四是加强上下游联动。引导上港集团等港口企业采取重箱库场使用费优惠措施，中远海运集团等国际班轮公司减免滞箱费等费用。港航企业与重点生产企业和进出口企业加强供需对接，优先保障重点物资运输需求。

五是加强科技赋能。大力推行非接触作业、无纸化作业，推进港航作业单证电子化流转，部署应用基于区块链的集装箱货物港航电子放货。京杭运河船闸大力推进网上申报、“水上ETC”等过闸模式，长江干线电子航道图全线建成使用。

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