黄盛

国家管网集团组建，油气管网运营机制市场化改革提速；鞍钢重组本钢，央地国企综合性改革示范作用明显；中国电器装备集团组建，新能源产业链进一步拓展完善；多家央企合作设立“两非两资”业务平台，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产；央企市场化债转股基金成立，支持企业降杠杆、减负债……

近年来，在一系列中央企业战略性重组和专业化整合、国有资本优化结构盘活流转等国有经济布局优化和结构调整的背后，国有资本运营公司平台的作用日益凸显。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》提出，要加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，充分发挥国有资本投资、运营公司在授权经营、结构调整、资本运营、激发所出资企业活力和服务实体经济等方面的功能作用。

伴随着“国企改革三年行动”进入收官之年，中国国新控股有限责任公司（以下简称中国国新）、中国诚通控股集团有限公司（以下简称中国诚通）等国有资本运营公司通过开展国有资本市场化专业运作，推动国有经济布局优化和结构调整，防范化解重大风险，助力央企高质量发展。

优化国有资本布局及结构调整

在《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》提出的八个重点任务中，推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业，发展实体经济，推动高质量发展，提升国有资本配置效率放在了较为明显的位置。

业内人士表示，国有资本运营公司作为“管资本”的平台之一，肩负着国有资本市场化运作和中央企业改革发展的重任，应围绕优化布局结构调整、盘活存量资产、化解重大风险、培育孵化战略性新兴产业等使命任务发挥作用。

在助力中央企业战略性重组和专业化整合上，中国国新与中国诚通助力鞍钢集团重组本钢、出资参与中国电气装备集团组建，参与中国电信天翼云公司增资，助力央企打造自主可控、安全可信的云平台。截至目前，中国国新已累计出资907亿元参与重点行业领域的重组整合。同时，中国国新还开展境外投资支持央企“走出去”；落实共建“一带一路”倡议，支持央企开展国际产能合作、获取紧缺资源、引进“卡脖子”技术、提升国际竞争力，累计投资央企境外项目92个、金额1872亿元，涉及20多个“一带一路”沿线国家和地区。

在推动国资央企重点改革领域取得积极进展上，中国国新加强“两股”事务管理，助力完善中国特色现代企业制度，累计向8户中央企业集团总部和25户中央企业所属企业派出董监高36人次，参与资产重组、企业并购、贷款担保、关联交易等重大事项决策，发挥“关键少数”作用，当好“积极股东”；发挥运营公司专业优势，通过直接投资、基金投资等方式直接参与或引导带动社会资本支持央企混改，领投一批重大混改项目。中国诚通通过设立专业化央企“两非”资产接收服务平台诚通国合，与15家央企就26个“两非”资产项目达成接收合作，涉及资产42亿元；推进中国通号等8家央企的项目托管合作，涉及资产总额超190亿元，助力其调整优化产业结构，聚焦主责主业。

防范化解重大风险

完善国企风险防控机制是管好国有资本的重点。特别央企在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的过程中，形成以管资本为主的国有资产监管体制、优化管资本的方式手段、防范化解重大风险，尤为重要。

在推动央企防范化解重大风险上，中国国新面向央企提供多种创新金融服务，通过开展保理、租赁业务，累计向央企投放资金超2600亿元，助力压“两金”、减负债、防风险；推广应用“企票通”平台，牵头设立覆盖67家央企的商票互认联盟，共同构建央企信用合作平台，助力央企产业链清欠，累计为央企开票2752张、金额183亿元。

中国诚通高度重视风险防控，积极探索符合集团资本运营的风险管理机制，确保风控工作形成“闭环”，推动集团健康有序发展。中国诚通还设立了总规模1000亿元的债转股基金，重点布局清洁能源、高端制造、能源化工、节能环保等行业，目前已完成数十个央企及地方重点国企债转股项目，带动社会资本数百亿元，显著降低了被投企业的负债率。另外，不良资产处置基金、润诚基金等专业基金也在持续发挥重要作用。

在助力保障央企产业链供应链稳定方面，国新资本向中建材集团所属凯盛科技集团公司提供20亿元保理融资服务，助力其顺利实现30微米柔性可折叠玻璃全流程自主化开发；在能源保供工作中，国新资本千方百计加大对煤电央企的金融服务力度，为中国大唐等央企推出优先尽调、优先审批、优先投放的“三优先”服务方案，向中国大唐下属电厂提供保供租赁融资款近10亿元，支持其煤炭库存稳定在7万吨以上，落实冬储煤30万吨；在保险经纪业务上，国新资本为华润煤业（集团）所属企业提供运营期保险保障，涉及24座矿井和井上、井下员工，转移企业财产风险70亿元。

业内专家表示，在国企改革三年行动中，国有资本运营公司应充分发挥平台作用，对照“三个明显成效”要求，积极推动国有经济布局优化和结构调整，助力央企完善中国特色现代企业制度，提升自主创新能力，推动实现高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)