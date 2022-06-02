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中国平安启动Ⅱ级响应 快速应对四川雅安地震 

2022年06月02日15:49 | 来源：北青网
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原标题：中国平安启动Ⅱ级响应快速应对四川雅安地震 2.5小时完成首笔车险赔付

　　6月1日17时，四川雅安市芦山县发生6.1级地震，震源深度17千米。截至19时40分，地震造成芦山县、宝兴县部分乡镇受灾，雅安全市范围接报4死14伤。

　　地震发生后，中国平安旗下各保险子公司快速启动客户排查、急难救援等应急举措，并开通绿色理赔通道。截至6月1日晚20时，中国平安共接到4起客户报案，均为车险报案。平安产险第一时间联系客户，及时跟进处理。20时08分，平安产险完成第一笔车险赔付，理赔金额4000元，从报案到结案仅用时2.5小时。

　　据悉，中国平安第一时间成立以集团副总经理冀光恒为组长的重大突发事件应急小组，平安产险董事长兼CEO孙建平、平安人寿党委书记杨铮、平安养老险董事长兼CEO甘为民、平安健康险董事长朱友刚、平安银行行长胡跃飞、集团董事会秘书兼品牌总监盛瑞生及集团行政总监王志良等为副组长，启动Ⅱ级应急响应应对此次地震灾情，并召集了第一次小组会议，统筹开展应急处置、客户排查、理赔服务等各项工作。

　　目前，中国平安旗下寿险、产险、养老险、健康险等均已启动重大突发事件应急预案，成立应急处理小组，核实排查客户情况，推出取消定点医院限制、无保单理赔服务、医疗费用垫付、提供心理疏导等多项应急服务举措。无论是否平安客户，均可通过拨打中国平安24小时服务热线95511，联系客服人员获得相关帮助。

　　中国平安方面表示，将继续密切关注灾情进展，全力协助震区救援，持续排查客户情况，确保各项应急、理赔及关怀服务举措落实到位。（记者 蔺丽爽）

(责编：曹淼、李源)

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