原标题：“天问一号”总设计师孙泽洲等科技工作者抖音开讲 500万网友围观

2022年5月30日是第六个“全国科技工作者日”，中国科协联合抖音发起#科技追梦人主题活动，来自不同科技领域的专家走进抖音直播间，就“新能源”“机器人”“空天逐梦”“生物科技”等4个主题进行了4场直播，累计获得超500万网友观看。#科技追梦人话题播放量突破3亿，一度登上抖音热榜前三。

航天科技集团五院总体设计部嫦娥三号、四号探测器系统总设计师，天问一号火星探测器系统总设计师孙泽洲和中国天眼（FAST）总工程师姜鹏走进@科技工作者之家抖音直播间，讲述了“空天逐梦”背后的故事。无数科技工作者日以继夜默默付出，攻坚克难，推动着中国航空航天事业快速发展。

“之前一段时间火星天气不错，祝融号火星车在火星表面非常好，在地形地貌、物质成分、磁场等方面都取得了一些进展。”孙泽洲在直播中披露，5月下旬，所在着陆区域进入冬季后，祝融号开始休眠。后续随着天气好转，祝融号会再次被唤醒，接下来会进一步在科学探测方面开展更深入的探测。

孙泽洲认为，天问一号火星探测任务的成功可以归结为：中国航天60多年积淀的技术基础、物质基础、人才基础和精神财富；探月工程20年的技术创新、工程实践；数千家单位、数万名科技工作者10多年坚守初心、不懈奋斗。

中国国土经济学会常务理事、北京大学中国战略研究中心执行主任王宏广在@中国国土新闻抖音直播间分享了近年来跟踪研究国内外生物技术、生物经济的发展重点、方向与趋势方面的心得体会，表示“生物经济是下一个经济增长点”。

新能源和无人驾驶也是近年来人们关注的热门话题。国际汽车工程科技创新战略研究院研究员孙旭东、国家智能网联汽车创新中心研究员郑威灵和世界新能源汽车大会项目经理颜雨薇等3位新能源、无人驾驶行业专家一起来到@中国汽车工程学会抖音直播间，探讨这一高新科技领域的特色、市场赛道现状、产业模式转变历程。此外，机械制造领域创业者王兴兴在直播间里分享了自己机器产品研发的思路。

随着短视频、直播平台的优质知识内容供给日益充分，大众通过短视频平台进行知识获取成为常态。越来越多的专家学者在短视频平台开展科普。2022年4月，抖音携手中国青年报社、中国科协科学技术传播中心等机构，邀请10位两院院士直播授课，共同打造全新知识栏目《院士开课啦！》，获得广大网友的好评。《2021抖音年度数据报告》也显示，截至去年年底，泛知识内容在抖音平台的播放量已经占到20%，越来越多的抖音用户养成听学者分享知识的习惯。（王京）

(责编：曹淼、李源)