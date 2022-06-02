人民网北京6月2日电 （记者王仁宏）为保护全球生物多样性、共同应对气候变化贡献力量，在2022年六五环境日来临之际，中华环境保护基金会等三十余家中国社会组织、机构和企业共同发出《支持绿化保护地球，助力中国贡献全球环境治理》倡议（以下简称《倡议》）。

5月22日至24日，中国气候变化事务特使解振华率领中国代表团赴瑞士达沃斯出席2022年世界经济论坛年会，并在“保护我们的星球和人类”的利益攸关方对话会上宣布，中国将积极响应世界经济论坛的“全球植万亿棵树”领军者倡议，力争10年内植树700亿棵。

《倡议》提出，在2000年至2017年的17年间，全球新增绿化面积中约四分之一来自中国的基础上，此次中国作出“力争10年700亿棵树”的表态，体现了中国保护地球、努力实现绿色可持续发展的坚定决心和信心。

社会组织，特别是环境社会组织是中国重要的生态环境保护行动者，是推动多利益相关方参与生态保护和建设创新的桥梁和催化剂。《倡议》提出，将积极发挥社会组织桥梁作用，广泛动员社会各界力量参与绿化保护地球行动。继续开展绿化中国保护地球的政策研究和落地实践，为各利益相关方参与生态保护及气候应对搭建平台，大力促进各方为此投入资金、技术和其他资源，深度参与全球环境治理。

全社会各类企业和金融机构，是社会经济活动的主体。《倡议》提出，愿意通过科学研究、政策咨询、提供工具和专业技术等方式，动员和协助各类国营企业和私营部门增加对自然的投资，参与生态修复，开展低碳发展规划，创新绿色技术，实现绿色生产和经营转型，发展与生物多样性保护相关的生态经济，包括与植树和森林养护相关的绿色经济。

此外，《倡议》提出，强化公众应对气候变化和保护生物多样性的宣传教育，讲好中国民间环保故事。利用CBD COP15在中国召开的机会，结合绿化保护地球承诺的落实，开展生物多样性保护和应对气候变化的公众参与活动，编撰全球经典案例，引领社会公众实践，发动志愿者服务等；并运用多种媒介进行广泛的科普宣传和知识传播，提高全民生物多样性保护、低碳绿色生活、应对气候变化、应用基于自然解决方案等意识和能力；促进公众支持和参与科学的植树绿化等自然生态保护和恢复活动；在国内国际进行中国民间行动的广泛传播，讲好中国民间环保故事。

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