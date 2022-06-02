人民银行解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会现场。人民网 黄 盛摄

人民网北京6月2日电 （黄盛）今日，人民网财经从中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开的解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会上获悉，人民银行、国家外汇局靠前发力，适当加力，不断加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境。同时，人民银行副行长潘功胜介绍说，人民银行在实施货币信贷政策时注重把握好三个原则，即在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展；在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡；在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。

据悉，今年人民银行出台了一系列的政策措施：降低存款准备金率、上缴结存利润，释放长期流动性。两次引导贷款市场报价利率下行，及时推出多项结构性货币政策工具。前不久，人民银行、外汇局出台了23条政策举措，完善房地产金融政策，为抗击疫情、稳定经济增长、保市场主体、保就业、保民生提供了有力的支持。今年4月末，广义货币供应量（M2）、社会融资规模、贷款余额同比增速均保持在10%以上。今年1—4月份企业新发放贷款平均利率4.39%，是有统计以来的低位。

针对日前国务院出台的6个方面33项稳经济一揽子政策措施，潘功胜表示，其中货币金融政策主要是5项，还有其他配合性政策11项。“一揽子货币金融政策按照稳存量、扩增量、降成本、促开放的总体思路，强化政策引导，发挥市场作用，及时精准惠及受困的群体和重点领域，助力稳住经济大盘。”潘功胜说。

具体来看，一揽子货币金融政策，一是聚焦市场主体，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款以及受疫情影响的个人住房与消费贷款等，实施延期还本付息的政策；加大对地方法人银行发放的普惠小微贷款的激励强度，按照余额增量的2%给予激励。同时，创新优化商业汇票、应收账款融资、融资担保、专项金融债等手段，加大对小微企业融资的支持力度。

二是聚焦有效投资，持续引导金融机构增强信贷总量增长的稳定性，通过建立政银企对接机制，加大对水利、交通、能源等基础设施建设和重大项目等重点领域的信贷支持。

三是聚焦降低融资成本，深化贷款市场报价利率（LPR）改革，发挥LPR的指导性作用，带动企业贷款利率稳中有降；督促指导金融市场基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免。

四是聚焦重点领域，用好结构性货币政策工具，加大对交通物流、粮食能源安全、科技创新、产业链供应链稳定等重点领域的金融支持。

五是聚焦对外开放，支持符合条件的高新技术和“专精特新”企业开展外债便利化额度试点，丰富外汇市场产品，提高企业汇率避险能力，进一步优化便利境外机构投资者投资中国债券市场。

(责编：杨虞波罗、吕骞)