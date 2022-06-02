人民网北京6月2日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为引导银行业保险业发展绿色金融，积极服务兼具环境和社会效益的各类经济活动，更好助力污染防治攻坚，有序推进碳达峰、碳中和工作，银保监会近日印发了《银行业保险业绿色金融指引》（以下简称《指引》）。

《指引》明确，银行保险机构董事会或理事会承担绿色金融主体责任，负责确定绿色金融发展战略，高级管理层负责制定绿色金融目标，建立机制和流程，明确职责和权限。要求银行保险机构建立绿色金融工作领导和协调机制，鼓励在依法合规、风险可控前提下开展绿色金融体制机制创新。

《指引》强调，银行保险机构应当坚持稳中求进，调整完善信贷政策和投资政策，积极支持清洁低碳能源体系建设，支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，实施清洁生产，促进绿色低碳技术推广应用，落实碳排放、碳强度政策要求，先立后破、通盘谋划，有保有压、分类施策，防止“一刀切”和运动式减碳。在保障能源安全、产业链供应链安全的同时，渐进有序降低资产组合的碳强度，最终实现资产组合的碳中和。

《指引》要求，银行保险机构加强投融资流程管理，做好授信和投资尽职调查，加强授信和投资审批管理，通过完善合同条款督促客户加强环境、社会和治理风险管理，完善贷后和投后管理。鼓励银行保险机构提升绿色金融管理水平，采取差异化、便捷化的管理措施，优化对小微企业融资、线上融资等业务的环境、社会和治理风险管理。引导银行保险机构积极支持“一带一路”绿色低碳建设。

银保监会有关部门负责人介绍，下一步，银保监会将强化监管引领，推动银行业保险业持续提升绿色金融服务质效。

一是完善绿色金融领域政策框架。健全银行业保险业绿色金融相关政策，指导银行保险机构完善绿色金融管理制度和业务流程，加强内控管理与信息披露，完善绿色金融标准和绿色金融统计工作，协同推进气候投融资工作。

二是提升绿色金融创新与服务能力。引导银行保险机构深入研究经济绿色低碳转型路径，积极稳妥开展绿色金融产品和服务创新，加大对碳减排重点领域的金融支持，促进绿色低碳技术研发应用。鼓励银行保险机构创新绿色金融体制机制，加强专业培训和人才储备，优化绩效考核，有效提升绿色金融服务能力。

三是加强绿色低碳转型风险管理。指导银行保险机构积极探索环境和气候风险管理工具和方法。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，对符合国家产业规划、有效益、有市场、有竞争力的优质企业和项目继续给予金融支持，保障能源安全、产业链供应链安全。

(责编：罗知之、吕骞)