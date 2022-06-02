人民网北京6月2日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2022年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，银行业和保险业总资产稳健增长，2022年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额357.9万亿元，同比增长8.6%。2022年一季度末，保险公司总资产25.7万亿元，较年初增加0.8万亿元，较年初增长3.2%。

此外，银行业和保险业持续加强金融服务。2022年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额53.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增速22.6%。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元。2022年一季度末，保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长4.5%。赔款与给付支出4513亿元，同比增长16.1%。2022年一季度末新增保单件数118亿件，同比增长8.2%。

商业银行利润和风险抵补能力方面，2022年一季度末，商业银行累计实现净利润6595亿元,同比增长7.4%。平均资本利润率为10.92%，较上季末上升1.27个百分点。平均资产利润率为0.89%，较上季末上升0.11个百分点。2022年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.02%，较上季末下降0.11个百分点。一级资本充足率为12.25%，较上季末下降0.1个百分点。核心一级资本充足率为10.7%，较上季末下降0.09个百分点。

保险业偿付能力方面，2021年第四季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为232.1%，平均核心偿付能力充足率为219.7%；91家保险公司风险综合评级被评为A类，75家保险公司被评为B类，8家保险公司被评为C类，4家保险公司被评为D类。

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