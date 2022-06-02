新华社北京6月2日电（记者侯雪静）记者2日从中国供销集团了解到，脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）通过开展质量价格月系列活动，严抓商品质量，严控商品价格，累计实现销售额224亿多元，助推832个脱贫县的230万农户巩固脱贫成果。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日上线运行以来，秉持帮扶属性、公益属性。

今年3月15日“832平台”启动主题为“夯实质量价格管控，营造和谐消费环境”的“双实”质量价格月系列活动，为进一步推进“832平台”高质量、可持续发展奠定良好基础。

中国供销电子商务有限公司总经理孙娟介绍，“双实”质量价格月系列活动开展以来，通过细化《商品价格管理办法》《供应商管理办法》《供应商违规行为及处理实施细则》等，约束供应商的质量及价格行为，核查商品10多万款，涉及供应商1万余家，目前核查不合格商品均已下架整改，新开设质量价格监督热线，严控商品价格，保障采购人的权益。

“‘832 平台’将秉持帮扶属性、公益属性，严把入驻商品的质量关、价格关，筑牢平台高质量、可持续发展基石。”孙娟说，平台将常态化加强对商品质量价格的管理，今年下半年继续进行两期“双实”质量价格月系列活动，为确保平台中秋采购、年末采购专题活动实现“‘质’行千里、‘价’驭同行”的目标保驾护航。

截至目前，“832平台”累计注册供应商超1.5万家，上线农副产品20多万个，采购单位数量60多万个。

(责编：杨光宇、胡永秋)